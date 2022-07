Francesco Totti a letto con un’altra, Ilary nel dimenticatoio? Incredibile, proprio lei

Francesco Totti ha già dimenticato Ilary Blasi? Sembrerebbe proprio di sì: nel video incriminato l’ex calciatore è a letto con un’altra. Ma cosa è successo davvero?

Sta girando un video sul web che sta facendo impazzire davvero tutti nelle ultime ore: Francesco Totti è stato ripreso a letto con un’altra, una bellissima donna dello show business conosciuta da tutti e molto più famosa di Ilary Blasi. Er pupone ha già dimenticato l’ex moglie dopo l’annuncio della separazione pochissimo tempo fa? Sembrerebbe proprio di sì, ma scopriamo meglio cos’è successo.

La relazione tra Totti e Ilary è finita dopo 20 anni di matrimonio: una conclusione che nessuno si sarebbe aspettato, soprattutto dopo che i due, giusto pochi mesi fa, avevano smentito le voci su una crisi di coppia. Il gossip però cela sempre un fondo di verità, e infatti alla fine i due hanno annunciato la fine della loro relazione.

La situazione ha alzato un polverone mediatico di enormi dimensioni, coinvolgendo anche gli affetti dei due e molti personaggi televisivi legati alla coppia. Ilary, proprio per proteggere la famiglia, ha deciso di volare in Tanzania coi figli e la sorella, cercando di allontanarsi dai gossip e dalle elucubrazioni dei giornali.

Tra presunti tradimenti da una parte e dall’altra, vecchi rancori, fotografia che nascondono frecciatine e sostenitori di entrambi, la rottura Blasi-Totti continua a far scalpore e proseguirà ancora per molto tempo. D’altronde i due sono stati una delle coppie più seguite tra i vip e una delle poche a essere duratura.

Francesco Totti a letto con un’altra: il video

I social non si fermano e continuano a cercare indizi sulle ragioni della rottura tra i due, scavando nel passato della coppia e analizzando per filo e per segno ogni contenuto pubblicato sia in passato sia nelle ultime ore. Pochi giorni fa, però, è stato pubblicato un video in cui Francesco Totti è a letto con una famosissima showgirl, ed è stato proprio lei a caricarlo online.

Stiamo parlando della bellissima Sabrina Ferilli, che sul suo profilo Instagram ha condiviso un video tratto House Party, trasmissione condotta proprio da lei e da cui, nel 2016, Totti era andato come ospite. Il video fa parte di uno sketch realizzato all’epoca e non ha niente a che vedere con la rottura, ma ciò che stupisce è che la Ferilli lo abbia ricondiviso adesso, proprio mentre i due sono nell’occhio del ciclone.

Un modo per sdrammatizzare la situazione o per prenderli in giro, o magari per cavalcare l’onda della bufera mediatica? Non lo sappiamo, ma di certo il video ha fatto impazzire i fan.