Divorzio Blasi – Totti, parla Chanel. Contro suo padre, non si trattiene sui social. Forti tensioni in famiglia

Divorziare non è mai semplice e soprattutto quando ci sono di mezzo i figli e in questo caso a dire la sua sul divorzio dell’anno è proprio Chanel Totti, la secondogenita di Ilary Blasi e Francesco Totti. La ragazza ha pubblicato un post sui suoi canali social e ciò che ha colpito molto il pubblico che la segue sono state le sue parole, molto dure, che sembrano essere rivolte in particolare al padre.

Nei giorni scorsi è crollata l’ultima delle certezze che ci era rimasta, la coppia che tutti credevamo inossidabile, malgrado le crisi, malgrado i litigi, malgrado la televisione e il calcio, quella formata da Ilary Blasi e Francesco Totti si è rotta. Sembrava una coppia destinata a non morire mai e invece proprio la scorsa settimana i due hanno annunciato il divorzio tramite comunicato stampa. A proposito di questo drammatico evento proprio Chanel, la primogenita dei due, ha detto la sua sui social e sembra che le sue parole siano proprio contro suo padre.

Di sicuro se ad essere sconcertati sono stati i fan della coppia, tutti noi che abbiamo seguito l’amore tra Ilary e Totti, non può che esserlo anche la primogenita frutto di questo amore. Se ci pensiamo quella tra i due è stata una comunicazione che potremmo considerare come un fulmine a ciel sereno, soprattutto se pensiamo alle smentite sulla loro crisi di non molti mesi fa.

Oltre Chanel, Ilary Blasi e Francesco Totti hanno avuto anche Cristian e Isabel, sono tre figli che ora devono fare purtroppo i conti con la separazione dei genitori e, naturalmente saranno esposti alla bufera mediatica che ne consegue. Il gossip infatti si è già scatenato e proprio Chanel è la più esposta, ad appena 15 anni è già seguita da oltre 30.000 followers.

Quando si parla di divorzio ovviamente si parla anche di affidamento e visto che ci sono di mezzo tre figli di cui i primi due sono abbastanza grandi è possibile che vengano coinvolti nella decisione. A proposito di questo sembra che Chanel Totti non preferisca andare a vivere con suo padre. Questa è una delle tante voci che circolano su questa storia e tante altre ne sentiremo nelle prossime settimane. Ma cosa ha scritto Chanel sui social da far pensare che la figlia ce l’abbia con il padre?

Chanel contro suo padre?

Ecco la frase di Chanel Totti che ha fatto tanto discutere: “Dio mi ha detto che ci avrebbe pensato il karma”. La frase letta così e fuori dal contesto non lascia capire a chi si riferisca, eppure qualcosa vuol significare. Le ipotesi più accreditate vedono il padre quale oggetto di questo post ma non ci sono conferme. In questo periodo la ragazza si trova in Tanzania con sua madre per una vacanza.

Al momento, visti anche i fatti, l’ipotesi più accreditata è che vi sia uno screzio tra figlia e padre ma chi può dirlo? Qualcuno nei commenti ha scritto però qualcosa di contrario sull’idea invece che la quindicenne preferisca andare a vivere con il padre.

Una cosa è certa, i genitori si stanno lasciando di comune accordo e non hanno intenzione di far soffrire i figli, pertanto, anche rispetto a quanto hanno detto nel comunicato stampa ufficiale faranno di tutto affinché la separazione sia più sopportabile possibile e questo non include tutte le dicerie sul loro conto.