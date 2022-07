Bufera Ilary Blasi e Francesco Totti, spunta il nome dell’uomo dei messaggi compromettenti. È Famosissimo

Una nuova indiscrezione arriva colma di uno scoop incredibile, a far tracollare il matrimonio tra Ilary e Totti sarebbero stati i messaggi compromettenti arrivati alla conduttrice, adesso spunta il nome del corteggiatore. Non ci potete credere!

Uno dei motivi che più si stanno ricorrendo in questo periodo rispetto alla separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi è arrivata tempo fa proprio dal settimanale Chi in cui si parlava proprio del fatto che l’ex calciatore avesse trovato sul cellulare della moglie dei messaggi particolarmente compromettenti.

Una situazione che, aggiunta a diverse altre che stavano mettendo in seria difficoltà la stabilità della coppia, avrebbe letteralmente fatto collassare il matrimonio portandoli alla decisione definitiva che noi oggi tutti conosciamo.

Però fino a questo momento siamo sempre rimasti a conoscenza del colpo ma non del colpevole, invece dalle ultime indiscrezioni sembra spuntare un nome che lascia tutti senza parole ma mette insieme alcuni tasselli di un puzzle che ultimamente non riuscivamo a capire.

I messaggi incriminali a Ilary Blasi li mandava proprio lui

Quello che veniamo a scoprire proprio sempre dal settimanale Chi è che a mettere il dito tra moglie e marito sarebbe stato proprio Antonino Spinalbese, il famoso hair stylist e modello arrivato sotto gli occhi dei riflettori per aver avuto una intensa ma fugace relazione con Belen, da cui è nata anche la amatissima figlia Luna Marì.

Proprio lui avrebbe iniziato un corteggiamento particolarmente spinto nei confronti della Blasi tanto che le dichiarazioni che rilascia il settimanale fanno intendere qualcosa di davvero peccaminoso.

Riportano che le voci più disparate si continuavano a rincorrere tra Roma e Milano tra cui la più persistente diceva proprio, “il misterioso uomo che mandava i messaggini compromettenti a Ilary, poi scoperti da Francesco – ultima goccia di un vaso traboccante di incomprensioni- sarebbe Antonino Spinalbese, hair stylist milanese, modello e influencer (in lizza per il prossimo Gf Vip)…”.

Ma non solo, arrivano anche altre indiscrezioni che identificano proprio Spinalbese come ‘l’uomo dei messaggi’, infatti troviamo anche su The Pipol Gossip un’altra interessante curiosità che non è passata inosservata al pubblico, scrivono che proprio Antonino Spinalbese è l’uomo segreto che mandava SMS piccanti e pieni di complimenti alla conduttrice, scoperto da Francesco Totti.

Inoltre, aggiungono una parte che apre un’ulteriore discussine sul caso e fa riflettere su alcuni atteggiamenti a cui abbiamo assistito ma non conoscevamo abbastanza fatti per mettere insieme i punti del puzzle, “Sarà per questo che tra Belen e Ilary, soprattutto nell’ultimo anno, non è mai corso buon sangue, nonostante pubblicamente non fosse mai trapelato nulla?”.

La storia si infittisce e potrebbero emergere nuove rivelazioni davvero intriganti, soprattutto perché se davvero questa fosse stata la goccia che ha fatto non solo traboccare, ma naufragare la relazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi forse la possibilità che proprio Spinalbese possa essere uno dei concorrenti della prossima edizione del Grande fratello Vip, che riaprirà la sua porta rossa a settembre, porterebbe con se una moltitudine di domande rimaste, per ora senza risposte, che nella casa più spiata d’Italia troverebbero terreno fertile per uscire allo scoperto.

A oggi non abbiamo ancora la conferma che Antonino Spinalbese sarà ufficialmente un concorrente del GF Vip, però questo nuovo scoop alza moltissimo l’asticella della speranza che possa confermarsi la sua presenza, sarà soltanto Alfonso Signorini che potrà darci risposta a questa curiosità che ormai sta diventando caldissima.

Per la nuova edizione sarebbe davvero un bel colpo, non solo perché la presenza di Spinalbese avrebbe portato nella casa uno dei gossip più chiacchierati degli ultimi mesi, quello della separazione con Belen, ma arriverebbe con un carico di segreti e indiscrezioni che stanno scaldando come non mai questa estate 2022.

Per adesso però non abbiamo nessuna dichiarazione ufficiale né da Antonino Spinalbese né da Ilary Blasi, quindi non possiamo fare altro che aspettare di conoscere gli sviluppi.