Giovanni Allevi non trova pace, trovata morta suicida la sorella. Poco dopo la confessione del tumore

Un periodo devastante quello che sta vivendo Giovanni Allevi insieme alla sua famiglia, proprio nella notte la sorella Maria Stella è stata provata morta nel suo appartamento, si parla di suicidio.

Una drammatica tragedia ha colpito in queste ore proprio il famoso musicista e compositore italiano Giovanni Allevi, la sorella maggiore è stata trovata morta suicida nella sua abitazione ad Ascoli Piceno la notte scorsa. La donna, all’anagrafe Maria Stella, era una insegnante di una scuola che si trova vicino alla zona in cui viveva in solitudine.

A rendersi conto che qualcosa non stava andando bene è stato proprio uno dei famigliari, dopo che per diverso tempo ha cercato di mettersi in contatto con la donna senza ricevere alcuna risposta, così si è recato direttamente all’abitazione e immediatamente ha dato l’allarme che ha fatto intervenire i Carabinieri.

Sul luogo del decesso non sembra essere stato ritrovato alcun biglietto di addio, però secondo quello che è trapelato dagli inquirenti pare proprio essere stato un drammatico gesto volontario.

Ovviamente è stata subito aperta un’indagine dalla Procura di Ascoli Piceno che ha immediatamente disposto una ricognizione del corpo che dovrebbe essere effettuata nel pomeriggio.

Giovanni Allevi non trova pace, adesso la terribile perdita

Il famoso compositore è tra i più famosi al mondo e la sua carriera è riconosciuta a livello internazionale, sono tanti i riconoscimenti conseguiti durante il lungo percorso che lo ha portato al successo, il suo esordio è arrivato nel 1997 grazie a Jovanotti che con la sua etichetta Soleluna pubblicò “13 dita” (raccolta di brani per pianoforte).

In quella occasione fece la sua prima comparsa nel mondo della musica e da quel momento non si è più fermato. Ma per quanto riguarda la sua sfera personale e la sua vita privata è una persona estremamente riservata, di lui sappiamo davvero poco.

Soltanto alcune informazioni sporadiche arrivano rispetto alla sua famiglia, sappiamo che la madre Fiorella è una cantante lirica, mentre il padre è Nazzareno un virtuoso clarinettista, sicuramente essere nati e cresciuti immersi nella musica ha dato la possibilità a Giovanni e Maria Stella di dilettarsi subito in questa passione, entrambi infatti sono diplomati al conservatorio F. Morlacchi di Perugia.

Giovanni si diploma nel 1990 in pianoforte al e nel 2001 in composizione al Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano. Maria Stella Allevi invece era una virtuosa e raffinata pianista, ma non ha seguito la strada della fama del fratello, scegliendo una vita più riservata come insegnante.

Adesso resta da capire quali possano essere state le cause che hanno portato al terribile gesto che ha distrutto la famiglia Allevi. Un dramma devastante che arriva poco dopo la scoperta da parte di Giovanni di un tumore che lo stesso ha deciso di rivelare senza troppi giri di parole.

“Non ci girerò intorno: ho scoperto di avere una neoplasia dal suono dolce: mieloma, ma non per questo meno insidiosa. La mia angoscia più grande è il pensiero di recare un dolore ai miei familiari e a tutte le persone che mi seguono con affetto”. Un periodo davvero nero.