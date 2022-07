Jovanotti usa la polvere bianca, salta fuori la verità su come riesce a stare ore sul palco

Jovanotti è un tornado di energia, lo abbiamo visto durante i suoi concerti, ma adesso, grazie a un video scopriamo che usa la povere bianca per trovare tutta quella forza per stare ore sul palco.

Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti è il rapper italiano per eccellenza. Abbiamo cantato tutti le sue canzoni da Sono un ragazzo fortunato a L’ombelico del mondo. Ma come fa ad essere sempre così energico e in forma? La risposta è una bevanda fatta di una polvere magica praticamente miracolosa, il ricostituente perfetto. Ecco come fa.

Jovanotti è il “ragazzo fortunato” uno degli artisti dall’atteggiamento più positivo che si siano mai visti nel mondo dello spettacolo e la sua carriera come cantante è stata davvero fortunata.

Gli esordi sono arrivati molto presto, quando aveva solo vent’anni. Jovanotti ha iniziato a fare radio a Milano insieme ad altri personaggi del mondo dello spettacolo che sono poi diventati famosi, pensiamo a Fiorello e Amadeus. A scoprire quella cricca di persone fu il visionario Claudio Cecchetto, discografico e imprenditore.

Il tempo sembra non essersi mai fermato per il rapper che cantava a squarciagola “Bella come una mattina d’acqua cristallina” e sostanzialmente neppure il suo look è cambiato. Ancora oggi veste allo stesso modo e sembra senza età. Questo perché il suo approccio alla vita è sempre stoico, ottimista e felice malgrado le sfide che gli si pongono davanti. Per esempio ricordiamo la brutta malattia della figlia Teresa, affrontata e poi superata.

Il linfoma di Hodgkin, questa è la malattia di cui Teresa ha sofferto, è un tumore molto aggressivo, un tempo praticamente incurabile che colpisce le donne. In passato la ricerca non era così avanzata tanto che il tasso di mortalità di questo tumore era molto alto. Oggi grazie ai progressi della ricerca si può invece sperare di più e così è stato per Teresa che è riuscita a combattere e vincere la battaglia con la malattia.

Anche in quella occasione Jovanotti non si è mai abbattuto e ha affrontato tutto con grande forza d’animo.

Il segreto di Jovanotti per la sua energia contagiosa

Ma non bastano ottimismo e attività fisica per ottenere tutto questo. Anche una corretta alimentazione fa la sua parte e di recente Jovanotti ha raccontato cosa assume per sentirsi sempre così energico.

Su Tik tok ha fatto vedere a tutti i suoi followers come prepara la bevanda che lo tiene sempre in piedi, pieno di forza e energia. Si prepara come se fosse un tè ma ha dei principi attivi molto più forti. La bevanda in questione si chiama mate e Jovanotti la assume d’abitudine. È tutta naturale, un mix di erbe perfetto.

Quando deve affrontare invece il Jova Beach Party che da alcuni anni si svolge a Marina di Ravenna assume anche una bustina di potassio mescolata nell’acqua.

A proposito del Jova Beach Party il successo di questa festa – concerto è tale che molto presto sarà visibile una docuserie che racconterà tutte le tappe del tour di Jovanotti sulle spiagge italiane. Nel frattempo possiamo ascoltare su tutte le piattaforme Oasi, il nuovo singolo di Jovanotti.