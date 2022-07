“Viscosa” è il nuovo singolo di Gionata. La recensione del brano

“Viscosa” è il nuovo brano dell’artista toscano Gionata. Il singolo racconta i rapporti umani con tenera ironia mentre riflette sulle difficolta di creare legami sinceri.

Gionata è un nomade artista che ha fatto della musica e della scrittura la sua più intima forma di espressione. Nei suoi pezzi ha sempre descritto, attraverso una patina di sarcasmo, la sfera delle relazioni umane riconoscendone un’innato paradosso. Ossimoro che caratterizza in parte anche il suo ultimo pezzo dal titolo “Viscosa” rilasciato l’otto luglio. La viscosa è, di fatti, un tessuto morbido ma allo stesso tempo resistente capace di riscaldare senza essere asfisiante.

Il musicista toscano sfrutta metaforiamente le caratteristiche della viscosa per associare il suo brano ai sentimenti che si instaurano tra le persone ora sinceri, ora taglienti come lame. L’artista riconosce, con la sua classica impronta disicantata, la natura contraddittoria dei rapporti, dell’amore e dell’amicizia, capaci di essere totalizzanti tanto quanto complessi. Gionata, comunque, grazie a “Viscosa” continua sul filone del catautorato italiano ma aggiunge alla produzione un tocco non scontato della sua personalità.

Il suo brano ha la capacità raccontare questioni complicate con frasi perlopiù semplici e ben comunicative. In Gionata, quindi, si riconosce la particolare attitudine di mettersi in contatto empatico con i suoi ascoltatori proprio come lui stesso celatamente auspica per la gente nella canzone “Viscosa”. Non a caso l’empatia e la comprensione sono l’assoluta chiave per poter superare le diversità tra le persone. Gionata si riconferma un autore e un musicista in grado di dare forma artistica ad un’idea ben puntuale sfruttando la spontaneità e la delicatezza di sonorità coinvolgenti.

“Viscosa” porta con sé un sound arioso e leggero mentre tastiere e chitarre conferiscono il giusto tocco di nostalgia a tutto il pezzo. Sempre sul filo del rasoio tra semplicità e profondità, “Viscosa” è il brano da ascoltare non solo per questa estate ma anche ben oltre l’arrivo dell’inverno.

Biografia

Gionata è un musicista toscano. Nato e cresciuto a Lucca, ha vissuto a Milano e attualmente abita a Bologna. Disincantato, introspettivo, malinconico e incoerente, canta l’amore e i rapporti umani in modo autobiografico. Ha la stessa Telecaster da più di dieci anni e un pianoforte a casa dei genitori in Toscana.

Il 18 ottobre 2019 è uscito il suo album d’esordio “L’America”, pubblicato da Phonarchia Dischi/TheOrchard, anticipato dai singoli Frigorifero, Oceano e Male che vada, prodotto da Jesse Germanò. Rockit.it lo ha definito “uno dei cantautori tradizionalmente intesi (ovvero chitarra&voce per capirsi) più interessanti in circolazione”.

Con i brani del suo primo album si è esibito in varie date in tutta Italia, tour interrotto bruscamente a metà del percorso a causa della pandemia, periodo nel quale lavora a nuovi pezzi. “Torno Subito”, “Pizzeria Ex Cinema”, “Mal di mare”, e “Il Contorno” (feat. Jesse the Faccio) sono i primi frutti di questa lunga fase di scrittura: canzoni dalle sonorità lo-fi, indie rock e psichedeliche, coprodotte con Nagni e pubblicate da Amor Fati Dischi nell’inverno del 2021.

“Per qualche giorno” è il primo singolo del 2022 uscito per Amor Fati Dischi, edizioni Universal/TSCK Group.