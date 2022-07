Jovanotti, la grave malattia nella sua vita. Il racconto agghiacciante

“Io penso positivo perché son vivo” citava la canzone di Jovanotti, uno dei brani più rappresentativi degli anni novanta e che tutti noi abbiamo cantato alle feste agli stessi concerti del rapper toscano almeno una volta. Il brano in un certo senso si può considerare come il manifesto della filosofia di vita di Lorenzo Cherubini in arte Jovanotti.

Negli ultimi anni però è stato complesso per lui mantenere sempre questa facciata di allegria tanto da arrivare a confessare il dramma che lo ha colpito e come ha dovuto affrontarlo.

Il “ragazzo fortunato” ha dovuto, infatti, fare i conti con una grave malattia che, di fatto, gli ha cambiato la prospettiva su tutto. In passato i difficili momenti che ha dovuto affrontare non sono mai venuti allo scoperto, perché il cantante ha mantenuto la massima riservatezza ed è sempre stato molto discreto, ma in questo caso non era più possibile nascondere ciò che gli stava capitando.

La grave malattia che come un nuvolone nero prima di un temporale ha colpito la vita di Jovanotti è stato il linfoma di Hodgkin, ma attenzione, questo non lo ha colpito direttamente, bensì ha colpito una persona da lui molto amata, sua figlia Teresa di appena 22 anni.

Il linfoma di Hodgkin è un tumore molto aggressivo, un tempo praticamente incurabile che colpisce le donne. In passato la ricerca non era così avanzata tanto che il tasso di mortalità di questo tumore era molto alto. Oggi grazie ai progressi della ricerca si può invece sperare di più. Ma cosa è capitato nel dettaglio alla figlia di Jovanotti?

Il dramma di Teresa attraverso le parole del padre

Jovanotti, ha raccontato in diverse occasioni la sua esperienza ed è intervenuto anche al meeting IEO per le donne dell’Istituto Europeo di Oncologia un meeting molto voluto dal compianto Umberto Veronesi, che ci ha lasciato nel 2016. Come abbiamo riportato Jovanotti si è esposto raccontando il dramma che ha vissuto con sua figlia Teresa.

La figlia di Jovanotti ha avuto il cancro e per lei è stata un’esperienza durissima ma nonostante tutto, non ha mai perso il sorriso e anzi ha voluto condividere pubblicamente la sua esperienza per essere di sostegno a chi come lei stava vivendo la stessa cosa. Un modo di fare, questo, che abbiamo visto tante volte applicato da molte celebrità che come lei hanno vissuto la stessa o situazioni simili.

A seguire vi riportiamo le parole di Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti, su quanto è accaduto: “Qualche anno fa mia figlia Teresa ha scoperto di avere un nodulo al seno e allora ho fatto una telefonata all’IEO e mi hanno passato Paolo Veronesi. Poi per fortuna il nodulo si è dimostrato non preoccupante: un fibroadenoma. Si dice così, no? Ormai conosco anche questi termini”.

Dopo la scoperta del fibroadenoma sono passati due anni e Teresa Cherubini, ha scoperto poi di avere un linfonodo. Era il 2019, e la ragazza disse di accusare un prurito alle gambe che evidentemente costituiva un sintomo secondario relativo a un problema più serio alla radice. Jovanotti, ha capito in quel periodo, dopo che è saltata fuori la verità che a volte la vita ci mette davanti a delle prove e ci chiede di essere molto forti.

Superare certi ostacoli come una gravissima malattia è praticamente impossibile se non abbiamo intorno persone che ci amano e nel caso di Lorenzo Cherubini e sua figlia, l’amore reciproco e l’affetto della famiglia sono stati di grande aiuto.

Vi riportiamo un’altra testimonianza di Jovanotti, il “ragazzo fortunato” che “pensa sempre positivo” e dalle sue parole possiamo soltanto sentire quanto amore c’è per la vita e per la propria famiglia: “Quello che io ho imparato da padre, in quel momento, da essere umano coinvolto direttamente, è che queste cose si affrontano, oggi con strumenti molto più avanzati, evoluti, complessi, un giorno alla volta, con un obiettivo davanti, pensando al futuro, ma con coraggio, con speranza e con fiducia. Queste sono le parole fondamentali. Ma ne aggiungerei una, forse un po’ più astratta ma necessaria, con l’amore”.

Una testimonianza toccante, quella di Jovanotti che sottolinea un grande cuore e amore tutti spesi per la figlia e per la famiglia.