Caterina Balivo, andata via di casa portandosi i figli. Una scelta drastica

Caterina Balivo ha deciso di confessare quello che è stato un periodo davvero difficile per lei, ha preso i suoi figli ed è andata via di casa, lasciando il marito Guido.

Una delle conduttrici televisive più amate e apprezzate dal pubblico italiano è senza ombra di dubbio Caterina Balivo, la sua conduzione è fresca e ha portato una ventata di novità al piccolo schermo, inoltre la sua grande professionalità e il talento dimostrato, hanno fatto sì che il pubblico si affezionasse ben preso a lei.

La Balivo ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo partecipando al concorso di bellezza più famoso del nostro Paese, Miss Italia nell’edizione del 1999, non ha vinto la fascia ma si è comunque classificata terza.

Anche se non è stata lei a indossare la corona di più bella d’Italia in quella occasione, si è fatta sicuramente notare, tanto che da quel momento ha iniziato a prendere i sui primi lavori al fianco dei più gradi della televisione, come per esempio il compianto Fabrizio Frizzi nel fortunato programma amatissimo da grandi e piccini, Scommettiamo che…?, in seguito ha lavorato anche con Carlo Conti in I Raccomandati.

Caterina Balivo si è davvero fatta le ossa nel mondo dello spettacolo, apprendendo dai grandi per portare in prima persona la sua esperienza maturata nel tempo, così arriva la sua grande occasione quando si trova alla conduzione del programma Detto Fatto, il successo è stato clamoroso e l’ha portata nelle case di tutti gli italiani. Infatti quando poi il programma è passato a Bianca Guaccero a tantissimi che ormai si erano affezionati è molto dispiaciuto, anche se la nuova conduttrice è stata all’altezza del compito.

Ma Caterina si è solo spostata, è passata al programma pomeridiano Vieni da me, in onda tutta la settimana, la conduttrice ha dato ulteriormente prova di essere estremamente competente anche al timone di un salotto, infatti le sue interviste sono sempre state molto ben curate, Caterina sa arrivare al cuore dei suoi ospiti con delicatezza e quella sua incredibile eleganza che la contraddistingue.

Proprio durante il periodo di Vieni da me è successo qualcosa che ha fatto sì che il programma venisse interrotto anticipatamente, nel 2021 alcuni problemi personali non le hanno permesso di continuare, ed è proprio durante un’intervista che ha raccontato l’accaduto facendo alcune confessioni che hanno lasciato i fan senza parole.

Caterina Balivo lascia tutti e va via con i figli

Uno dei tanti motivi per cui la Balivo è molto amata dal pubblico è proprio quel suo essere onesta e sincera, infatti anche in questa occasione ha voluto confessare le vere ragioni per cui ha dovuto abbandonare prematuramente la trasmissione così racconta, “L’anno scorso ho dovuto interrompere con un mese di anticipo il mio programma, Vieni da me. A maggio eravamo tornati in onda ma mio marito se n’è andato di casa: non poteva rischiare, per motivi suoi personali di salute, di essere esposto al contagio. Tre figli senza scuola, la diretta ogni giorno: non ce la facevo”.

Inoltre la sua dichiarazione va molto più nel profondo nella sua privacy, raccontando alcuni momenti davvero personali della sua vita di coppia con il marito Guido, per lei e il marito la situazione non è stata facile tanto che alla fine la famosa conduttrice ha dovuto prendere una scelta drastica, di allontanarsi dal marito, e non l’ha tenuta nascosta.

Così alla domanda del perché abbia fatto una rivelazione tanto personale sulla separazione la stessa ha dato una risposta che non ha bisogno di repliche per la enorme onestà, “Perché raccontare che esiste la famiglia perfetta? Noi abbiamo vissuto la pandemia in maniera diversa, lui -fragile di salute- isolato per paura di ammalarsi, io più bramosa di normalità”.

Una situazione che sicuramente hanno vissuto in tanti, la sua ammissione è stato un atto di coraggio verso se stessa e gli altri perché purtroppo questa situazione ha cambiato tante cose. Infatti prosegue raccontando che alla fine ha dovuto prendere una decisione difficile, ma necessaria, “Nel secondo lockdown, stavamo nella casa al mare, le scuole hanno riaperto e io ero felice che i miei figli tornassero a socializzare, ma Guido temeva che portassero il Covid a casa. Al che, ho preso i bimbi e sono tornata a Roma, da sola con loro”.

Così Caterina Balivo ha deciso di raccontare la sua storia, senza veli, senza nascondere qualcosa per far finta che tutto sia perfetto solo per mostrare quella vita patinata che spesso fa più male che bene, soprattutto per degli ideali immaginari che rischiano di innescarsi. La pandemia è stata devastante e molte coppie l’hanno subita in maniera diversa.