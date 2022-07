“Limonata” è il singolo d’esordio di Serepocaiontas

La musicista Serepocaiontas torna accompagnata dal suo fedele ukulele con il singolo d’esordio, “Limonata”, in collaborazione col produttore multi- platino DSonthebeat (Daniele Silvestri).

“Limonata” è il contrasto tra la dolcezza di atmosfere squisitamente estive e l’asprezza di una delusione sentimentale che, un po’ come la bevanda acidula, è difficile da mandare giù.

Ma non è tutto perduto, non è un caso che il motto di Serena sia proprio “se la vita di dà i limoni, fatti una limonata”!

A proposito del suo singolo, Serepocaiontas racconta:

“LIMONATA racconta l’asprezza del sogno perduto, il diventare grandi senza mai abbandonarsi alla malinconia. Sì, ci rimango male… ma tanto poi tornerà il bello. Sono parole semplici ma molto importanti: negli ultimi anni ho affrontato tante sfide, musicali e non, e la capacità di vedere il bello anche nelle cose più amare è stata una delle conquiste più importanti.”

Serenapocaiontas attraverso la sua “Limonata” invita a prendersi meno sul serio e a mantenere sempre alto il senso dell’ironia anche di fronte alle grandi delusioni. Il singolo della ukulelista del momento è una dolce carezza per i cuori infranti e allo stesso tempo una guida sarcastica su come reagire alle difficoltà. La voce di Serepocaiontas è oltre che tecnicamente impeccabile, una tenera cura per l’anima e una bella compagna di viaggio per questa estate difficile e asfisiante.

Biografia

Serena Ionta, in arte Serepocaiontas, è una cantante e ukulelista italiana, nata a Latina classe 1994. All’età di 7 anni scriveva testi di canzoni indirizzati allo “Zecchino d’oro” a testimonianza di quanto la musica fosse una passione nata da piccolina. Alla stessa età, Serena inizia a frequentare un corso di chitarra classica, che le permette di familiarizzare con la teoria musicale e con il solfeggio.

A 14 anni, Serena acquista sempre più consapevolezza dellla sua sua voce grazie ad un corso di canto pop. La voce diventa, così, il suo strumento preferito. Continua a frequentare la scuola di canto, un coro gospel della sua città ed un corso di teatro per qualche anno. Successivamente decide di seguire un corso di canto Jazz, sviluppando una vera e propria preferenza per questo genere e cantando con vari ensemble.

Serena si avvicina all’ukulele nel 2015, durante un periodo complicato di lontananza dalla famiglia e dai suoi affetti. Nel 2016, infatti, Serena si trasferisce a Londra per lavoro (e per amore). A Londra, Serena continua a coltivare la sua passione per la musica con il chitarrista italiano Gennaro Ricciardone, con cui ha fondato un duo acustico chiamato Le Salopettes.

Quando dopo quattro anni torna in Italia l’artista conosce, durante il lockdown, Daniele (DSonthebeat) con cui inizia a collaborare in qualità di produttore musicale. Grazie al suo interesse per il Marketing Digitale, Serepocaiontas si è conquistata una piccola nicchia su Instagram di amanti della musica e dell’ukulele, coltivandola con contenuti costanti e rendendola una community appassionata.

Sempre tramite Instagram, Serepocaiontas è stata contattata da Leonardo Pieraccioni per partecipare al suo ultimo film, ‘Il sesso degli angeli’, in qualità di interprete di un brano chiave della colonna sonora, in uscita il 21 aprile 2022.

Dopo l’esperienza con il singolo “Il Dubbio”, Serena torna stavolta con un singolo inedito, si chiama “Limonata”, fuori l’8 luglio.