Tramonto Regina Elisabetta, condizioni di salute sempre più gravi. Non ce la fa più

La regina Elisabetta II negli ultimi tempi si è dimostrata particolarmente fragile, nonostante provi a continuare a dare tutta se stessa per il suo popolo, però non ce la fa più e i suoi problemi di salute continuano a peggiorare.

In questo ultimo anno la Regina Elisabetta ha avuto un evidente crollo fisico, ovviamente complici di suoi 96 anni la anziana monarca, nonostante le varie prese in giro e i meme su di lei, sta mostrando un cedimento, nemmeno troppo velato.

Proprio nel giugno di quest’anno si è tenuto un evento importantissimo per tutto il suo regno e ovviamente per lei come protagonista, il Giubileo di Platino per il suoi 70 anni si regno sul trono. Una data storica che ha segnato un traguardo incredibile per quella ragazza che divenne regina davvero quando era poco più che una giovane donna, quando aveva solo venticinque anni, causa del decesso prematuro del padre, Giorgio VI che la ha lasciato questo difficilissimi compito.

Negli anni Elisabetta ha dimostrato di essere una regina degna e di meritarsi a pieno titolo questo ruolo, ha dedicato la sua vita al suo paese e il festeggiamento dei 70 anni di reggenza sono stati un evento memorabile.

Ma proprio a causa delle sue condizioni di salute non ha potuto prendere parte a tutti gli eventi, come ha dovuto rinunciare alla Cerimonia di apertura del Parlamento britannico. A prendere il suo posto nel leggere il discorso ufficiale è stato il primogenito e diretto successore al trono, Carlo, che ultimamente sta prendendo in carico molti impegni ufficiali della madre, insieme alla consorte Camilla e al figlio William e la moglie Kate.

Da quando la regina Elisabetta II è anche uscita da un periodo terribile in cui ha avuto il Covid, la stessa ha ammesso che è davvero molto più affaticata e non riesce a fare le stesse cose che faceva prima, nonostante tutto l’impegno che ci ha sempre messo, e che continua di dimostrare, le sue condizioni di salute stanno peggiorando e così non ha preso parte a un altro evento a cui non era mai mancata.

La regina Elisabetta non ce la fa più

Ormai la regina Elisabetta non ce la fa più e alla sua età ne ha ben tutti i diritti di iniziare a voler passare le consegne a chi dovrà prendere il suo posto, la sovrana si merita il meritato risposo dopo una vita passata a servire la nazione, ma è comunque sembrato strano non vederla alla famosa gara ippica Royal Ascot.

Un evento per lei imperdibile, istituito dalla regina Anna nel 1711 e nel corso dei secoli diventato un importante punto nevralgico di incontro per l’aristocrazia britannica, nel tempo poi diventato di grande interesse per molti in tutto il mondo.

La sovrana non era mai mancata a questo appuntamento sin dal 1946, a quel tempo non era nemmeno ancora regina ma ancora principessa, da allora è sempre stata presente, come molti sanno in famiglia sono davvero appassionati, ma soprattutto questo evento è un must have, quindi il fatto che non ci sia stata è un evento che ha sicuramente messo nuovamente in allerta i sudditi.

Proprio da Buckingham Palace hanno infatti dato conferma ufficiale che Elisabetta non ha preso parte alla manifestazione per problemi di mobilità, una situazione che la sta particolarmente affliggendo in questo periodo, tanto che si è parlato non solo di bastone, ma con grande probabilità la regina si presenterà ben presto in carrozzina.

È arrivato anche per lei il momento di andare in pensione, sembra incredibile a dirsi, perché Elisabetta II è un pezzo di storia importantissimo non solo per il popolo britannico, però 96 anni non sono un numerino e come essere umano, non come regina amatissima da tutti, iniziano a pesare indescrivibilmente.