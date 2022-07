Francesco Totti e Ilary Blasi, quanto vale la separazione in soldoni? Patrimonio da svenimento

La notizia del girono è quella della separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi, tra grande sconforto e morbosità per scoprire cos’è successo tra i due, si iniziano anche a fare i conti, il patrimonio della coppia è da non credere.

Una notizia di cui si è parlato poco in queste ultime ore è proprio quella della separazione tra l’ex campione di calcio Francesco Totti e la moglie Ilary Blasy.

Da quando ieri Dagospia aveva lanciato lo scoop che in serata sarebbe arrivata la notizia bomba su tutti i mezzi di informazioni hanno iniziato a rimbalzare notizie dalle più disparate: c’è chi si lancia nella mischia al grido di “io ve lo avevo detto”, a chi inneggia alla fine dell’amore in senso più filosofico “se finisce proprio tra loro allora l’amore non esiste”, sono in tantissimi invece che cercano di capire quali possano essere le cause di una tale tragedia che potrebbe portare a una qualche tipo di rivoluzione ‘culturale’.

Insomma, tra tradimenti presunti, chat compromettenti beccate di straforo, speculazioni su nuove fiamme, possiamo definitivamente dire che per quest’estate possiamo stare sereni, il Covid è terminato, la guerra è un lontano ricordo è la scena è tutta per loro: la separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi.

Quella che potrebbe invece stuzzicare la curiosità non è tanto come si divideranno i soprammobili della sala e chi prenderà il servizio di piatti più pregiato, (ah si in tutto questo ci sono tre figli che dovranno superare, non solo la dolorosa separazione dei genitori, ma anche l’attacco mediatico e l’esposizione che comporta un divorzio ‘reale’), ma quello che è il patrimonio della coppia ha accumulato in questi 20 lunghissimi anni di matrimonio.

Nel tempo Ilary e Francesco, non solo hanno condiviso un matrimonio, ma hanno anche fatto un mashup delle attività commerciali e diversi beni immobiliari, insomma questa separazione per i tantissimi fan della coppia ha un valore inestimabile a livello sentimentale, ma quello economico potrebbe benissimo batterlo.

Quando vale la separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasy

Quello che sappiamo di per certo è che a trainare la ricchezza di famiglia sono sempre state le loro carriere individuali, lei è una delle più importanti e richieste presentatrici del nostro Paese e lui è uno degli ex calciatori più famosi in assoluto.

Quindi tutto quello su cui di baserà questa suddivisione sarà sulla partizione dei beni di famiglia: le società, i marchi e, come detto prima, le proprietà immobiliari che ovviamente in tutti questi anni sono aumentati a dismisura diventando un vero e proprio patrimonio da capogiro.

Lasciando perdere i grossi fallimenti come il brand di abbigliamento, Never Without You srl, non è andato tanto bene, per usare un eufemismo, quindi non ci sarà molto da spartire, per tutto il resto stiamo parlando di roba grossa poiché in seguito Francesco Totti ha fondato una società che gestire i suoi diritti d’immagine e alcune società immobiliari dal nome Numberten Srl nata nel 2001 di cui Francesco detiene l’83,19% delle quote, mentre la mamma Fiorella il 10,08% e il fratello Riccardo il 6,72%.

Sarà proprio la parte del mattone che metterà a dura prova la grande macchina della separazione, infatti la coppia ha investito moltissimo in abitazioni da mettere in affitto. Da aggiungere a questa sono state fondare altre due società, sempre nel settore immobiliare, la Longarina srl e la Immobiliare Dieci. Al netto di questo ci sono ancora: i negozi e i ristoranti aperti all’interno del centro commerciale Euroma2 e il centro sportivo.

Il patrimonio di Ilary Blasi e Francesco Totti

Quello che comunque rimane un punto fermo nel patrimonio della coppia più chiacchierata d’Italia è sicuramente ciò che individualmente sono in grado di fatturare e a guardare i numeri prende un colpo, basti pensare che, Francesco Totti, ancora molto attivo con la squadra che gli ha dato i natali, la Roma, ha guadagnato solo nelle sue ultime 21 stagioni, tra retribuzione e diritti di immagine, la cifra netta di 84,25 milioni, se parliamo di lordo invece è stato di 152 milioni.

Ma attenzione perché Ilary Blasi, solo per la conduzione di un programma, ovvero in questo caso parliamo dell’edizione di grande successo dell’Isola dei Famosi, ha guadagnato qualcosa come 1 milione di euro.