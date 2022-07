Colpo di scena Alfonso Signorini rischia di perdere tutto per quelle parole orribili

Alfonso Signorini rischia questa volta di perdere tutto e anche i suoi fan in un colpo solo. L’ultimo annuncio ha fatto arrabbiare tutti. Il web esplode. Ecco cosa è successo.

Alfonso Signorini, per chi non lo sapesse è giornalista e presentatore televisivo con alle spalle una brillante carriera piena di soddisfazioni e successi.

Dopo la Laura in lettere classiche si è subito dedicato al giornalismo e dopo una costante gavetta è approdato a settimanali importanti come Chi, di cui è stato direttore e TV sorrisi e canzoni.

Probabilmente chi è abituato a vederlo in TV da sempre oppure i più giovani, non saprà che il suo esordio in televisione è stato con Piero Chiambretti nel programma Chiambretti c’è.

Da poco si è conclusa la sesta stagione del Grande Fratello Vip che come vi abbiamo raccontato più volte è andata in onda su Canale 5 per ben sei mesi. Signorini è stato affiancato da due opinioniste d’eccezione: Adriana Volpe e Sonia Bruganelli.

Tutto sembrava tranquillo e si parlava in queste settimane dei prossimi potenziali concorrrenti della casa più famosa della televisione. Ma qual è stata la miccia che ha dato fuoco alle polveri e provocato il caos tra i fan di Signorini?

Alfonso Signorini, i fan si scatenano

Ebbene la causa di tanto caos tra i fan e anche all’interno del programma non riguarda la prossima edizione che si sta già preparando con cura cercando i nuovi concorrenti tra molte proposte vip; bensì l'”errore” di Signorini ha a che fare con una dichiarazione sull’aborto che il presentatore ha fatto quando la trasmissione era ancora in corso.

Se ricordate bene la frase di Signorini che scatenò il putiferio è stata: “Noi siamo contro l’aborto in ogni sua forma”. Naturalmente una frase del genere ha sconvolto l’opinione pubblica e in particolare tutti coloro che invece lottano da tempo per legalizzare l’aborto ovunque.

Anche i fan di Signorini sono rimasti sorpresi e delusi (almeno coloro che sono a favore dell’aborto come espressione della libertà di scelta femminile) e naturalmente come spesso capita l’opinione pubblica si è divisa in due. Nel frattempo la Endemol e le stesse opinioniste del programma hanno preso le distanze da una dichiarazione simile.

Ma le dichiarazioni sorprendenti di Alfonso Signorini non sono finite qui è ancora una volta il pubblico si divide. Alfonso Signorini, infatti ha deciso i nomi di due nuove concorrenti del GF Vip e non tutti sono entusiasti della scelta.

Non appena sono saltati fuori questi nomi sì è di nuovo scatenato il caos. Il primo è quello della modella Chadia Rodriguez di appena ventidue anni e fin qui nulla da dire, se non fosse che il secondo nome che salta fuori in via ufficiale è quello nientemeno che di Pamela Prati.

Proprio lei la regina delle bufere mediatiche degli ultimi anni, la donna di cui tanto si è parlato a causa della grande truffa montata intorno al suo presunto matrimonio con l’inesistente Mark Caltagirone.

Per altro va ricordato che nel periodo in cui Alfonso Signorini era opinionista del GF condotto allora da Ilary Blasi, fu lui a criticare Pamela Prati perché aveva richiesto un taxi che la andasse a prendere fuori casa del GF.

Ma sappiamo bene che il pubblico non dimentica certe cose e quindi all’annuncio di Signorini si sono tutti scatenati con commenti poco carini che sottolineano l’incoerenza di certa televisione.