Lutto Fausto Leali, un dolore terribile per la tragica perdita. “Riposa in pace…”

Proprio in questi giorni Fausto Leali sta vivendo un terribile lutto per la scomparsa di una persona davvero importante, l’addio è straziante.

Uno dei cantanti che più ha fatto successo negli anni Settanta, il suo talento è smisurato e la sua voce era tra le più amate e iconiche della sua generazione, il timbro talmente potente e con un’impostazione roca che veniva paragonato alle voci dei cantanti neri del tempo, qualcosa davvero di speciale e unico.

Tra i suoi grandissimi cavalli di battagli ovviamente è impossibile non ricordarsi A chi che lo ha reso una vera star nel 1967, il grano era una versione italiana della canzone statunitense Hurt.

Ma non solo, in seguito anche Io amo, altro incredibile successo, queste solo per citarne alcune ma l’elenco è davvero lungo, brani che hanno fatto la storia della musica del nostro Paese e ancora oggi restano attualissime e ancora molto ascoltate, difficile che qualcuno non le conosca.

Fausto ha nel sangue la musica fin da piccolissimo, così all’età di soli 16 anni entra nell’orchestra del fisarmonicista jazz Wolmer Beltrami, ovviamente in molti lo notano e nel 1961 viene scritturato per il suo primo 45 giri.

Fausto Leali partecipa anche alla kermesse più importante, a livello musicale, del nostro Paese il Festival di Sanremo nell’edizione del 1987, lo fa ovviamente con il brano Io amo, scritto e prodotto da Toto Cotugno, il successo è clamoroso e Fausto si posizione al quarto posto.

Ma la vera vittoria arriva con la vendita di oltre 400 mila copie, da qui non mancano ovviamente le soddisfazioni ricevendo due dischi di platino. Per lui arriva anche il podio di Sanremo, quando nel 1989 si presenta con Anna Oxa portando il brano Ti lascerò, il duo è formidabile, la canzone una bomba e la vittoria arriva con grande merito sia da pubblico che critica.

Sicuramente Fausto Leali può andare più che orgoglioso della sua carriera, gli ha portato grande gioia e soddisfazioni, ancora oggi è molto amato dal pubblico che possono seguirlo sui social, è proprio così che apprendiamo che il famoso cantante sta vivendo un terribile lutto, una situazione drammatica che lo ha profondamente sconvolto.

Fausto Leali e quel terribile lutto che è una ferita troppo dolorosa

Fausto Leali sta affrontando un terribile lutto che lo ha devastato, la scomparsa del carissimo amico Tonino, all’anagrafe Antonio Cripezzi, componente del gruppo i Camaleonti. È stato un durissimo colpo che ha lasciato Fausto con un dolore terribile e una ferita aperta difficile da rimarginare.

Lo stesso ha deciso di condividere il suo dolore e mandare una dedica speciale al caro amico scomparso il 3 luglio. Il famoso cantante scrive, “Ho appena appreso la triste notizia del caro amico Tonino. Sono dispiaciuto tantissimo! Riposa in pace amico mio”.

Una dedica commovente per qual collega ma soprattutto grande amico, con il quale hanno condiviso momenti incredibili con quella passione che li ha uniti, la musica.