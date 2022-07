Albano: il terribile tradimento e la lite furibonda. Emerge una verità agghiacciante

AlBano, tutta la verità sul “tradimento” del cantautore: ecco cosa è realmente successo.

AlBano fa ancora parlare di sé, questa volta per un presunto tradimento che sta facendo tanto scalpore. Il cantante pugliese, famoso in Italia e all’estero per i suoi brani, ha condiviso gran parte della sua carriera con l’ex compagna Romina Power. I due ora condividono solo un rapporto di profonda amicizia, e il cantautore è legato a Loredana Lecciso.

Al Bano, pseudonimo di Albano Antonio Carrisi, ha vinto 26 dischi d’oro e 8 dischi di platino grazie alle sue indimenticabili canzoni. A soli diciassette anni si trasferisce a Milano da Cellino San Marco per trovare fortuna nel campo musicale. Lì comincia a lavorare in un ristorante per mantenersi; durante una delle serate conosce Pino Massara, musicista e compositore, che produrrà il suo primo disco.

Il primo vero successo arriva con Acqua di mare, brano che interpreta insieme a Romina Power. I due si conoscono alla fine degli anni ’60 e sboccia subito l’amore: si sposano nel 1970, e lo stesso anno nasce Ylenia, la loro prima figlia, scomparsa tragicamente a soli 23 anni. L’amore tra i due è durato per quasi trent’anni, fino al 1999, quando avviene il divorzio.

I fan sperano da sempre in un ritorno di fiamma tra i due, e le indiscrezioni sono sempre molte. Al Bano si è sempre dimostrato fedele a Loredana Lecciso, ma ora un presunto tradimento starebbe mettendo a repentaglio la loro relazione. Dalle ultime voci i due avrebbero litigato pesantemente per una sbandata del cantautore.

Al Bano: il tradimento e la lite

Tra Loredana Lecciso e Al Bano le cose non sembrano andare per il meglio dopo il presunto tradimento del cantante: lo scossone degli ultimi giorni potrebbe aver messo in pericolo la relazione della coppia.

Sembra infatti che Al Bano abbia tradito la sua attuale moglie proprio con Romina Power. Le due avrebbero litigato così furiosamente che la Power è stata costretta ad andarsene da Cellino San Marco, dove alloggiava. Il fatto risale a Sanremo 2020, quando i due artisti erano stati beccato nello stesso hotel. Le voci non erano tardate a girare e i fan avevano subito sperato in una “buona” notizia.

Romina Power e Al Bano avevano però smentito il fatto e affermato che tra loro c’è un legame molto profondo ma non in senso amoroso: i due si sentono come fratello e sorella. Nei mesi successivi, però, il cantante avrebbe detto che il sentimento per Romina non era mai finito e “Adesso devo andare solo in America”.

L’ex coppia manda segnali contrastanti, a volte smentendo e altre alimentando le voci. In tutto questo, Loredana Lecciso è scoppiata e ha costretto Romina Power ad allontanarsi dal paese in cui lei e il compagno vivono.