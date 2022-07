Ilary Blasi, il tradimento di Francesco Totti. Un figlio fuori dal matrimonio. Spunta la verità

Dopo anni viene fuori la verità suo tradimento di Francesco Totti nei confronti di Ilary Blasy, dal quale spunta anche un figlio fuori dal matrimonio.

Dopo il comunicato ufficiale in cui si è scoperto che la coppia Ilary Blasi e Francesco Totti hanno deciso di porre fine alla loro relazione, ovviamente sono iniziate a spuntare da ogni dove indiscrezioni che parlano di tradimento.

Nonostante i due abbiano chiesto di voler mantenere il massimo riserbo sulla vicenda per tutelare la loro privacy e la serenità dei figli, la situazione è sfuggita di mano, forse anche dovuta al fatto che proprio loro si sono resi protagonisti di diverse ospitate e dichiarazioni che hanno reso la vicenda ancora più calda di quello che in realtà è.

Così spunta fuori il tradimento che avrebbe subito Ilary Blasi da parte dell’ex marito Francesco Totti, nonostante gli oltre vent’anni di relazione, che a un occhio inesperto sembrava idilliaca, qualcosa all’interno sembra non stesse funzionando da parecchio tempo.

Da mesi si parlava di una crisi coniugale che hanno dato adito a diverse voci, alcune persone anche vicine alla coppia hanno deciso di rompere il silenzio e sono state riportate immediatamente dai principali rotocalchi di cronaca rosa. Sembra infatti che Totti abbia tradito Ilary con un’altra famosissima donna dello spettacolo, si tratta di Flavia Vento.

Il tradimento di Totti e la gravidanza di Flavia Vento

Una notizia che aveva fatto alzare un vero e proprio polverone e dopo tanti anni finalmente si è fatta luce sulla questione. Sembrava che la coppia Totti Blasi fosse davvero indistruttibile anche davanti a situazioni di portata mastodontica come quella del tradimento di Francesco con la showgirl Flavia Vento che avrebbe portato addirittura alla gravidanza della stessa e queste non erano speculazioni, la Vento aveva rilasciato alcune dichiarazioni a proposito.

Un episodio capitato proprio nel 2005 a pochissime settimane dal matrimonio diventato storia tra Totti e Ilary Blasi, in quell’occasione proprio Flavia Vento aveva rilasciato alcune interviste in cui parlava della sua gravidanza, frutto di una notte di passione proprio con il famoso calciatore capitano della Roma.

Quello che successe dopo fu un vero scandalo, i giornali non facevano che parlare di questo, una situazione che avrebbe potuto mandare subito in mille pezzi la storia d’amore tra Francesco e Ilary a un passo dalle nozze. Invece la famosa conduttrice decise di lasciar perdere quelle dichiarazioni fatte dalla Vento e credere a quello che a breve sarebbe diventato suo marito e il 19 giugno di quello stesso anno proclamarono davanti a tutta Italia in fatidico sì, un evento mediatico che ancora oggi si ricorda.

Insomma la storia dei due è sempre stata sotto i riflettori, difficile che proprio adesso possa smettere di fare notizia. Così ritorna come un tornado la vicenda che al tempo aveva visto i due particolarmente innamorati tanto da lasciar correre tutte le indiscrezioni e quel presunto figlio nato da una relazione extraconiugale.

Lo stesso Totti aveva dichiarato che aveva davvero incontrato la Vento e racconta, “La verità è che ho conosciuto Flavia Vento una sera in cui Ilary non c’era. Lei mi viene presentata, è una ragazza carina, parliamo qualche minuto e poi, come succede in queste situazioni piene di gente, ci separiamo perché sia lei sia io abbiamo incrociato nuove persone da salutare”.

Poi il racconto del calciatore prosegue, “Poi un secondo incontro, a breve distanza dal primo. La settimana successiva sono con gli amici […]. Mi segnalano che a un altro tavolo c’è una ragazza che sta cercando di attirare la mia attenzione. È la Vento. Saluti e sorrisi da una parte all’altra della sala, senza alzarsi per venirsi incontro, poi ciascuno si dedica alla propria compagnia. Me ne vado a casa a dormire. Ecco, nella sua versione quella è la notte incriminata”.

Così con una dichiarazione molto dettagliata Francesco conferma che i due si sono conosciuti una sera, ma sostiene pubblicamente che Flavia vento si è inventata la notte di passione.

La risposta arriva rapida anche dalla vento che dopo le parole dell’ex calciatore non può fare altro che confermare la sua versione, così salta fuori la verità, si trattava di uno scoop messo in piedi da Fabrizio Corona e Lele Mora per far conoscere la ragazza che al tempo stava cercando di entrare nel mondo dello spettacolo.