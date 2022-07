Silvia Toffanin, “Berlusconi si è travestito”. Proprio lei svela quel retroscena impensabile

Silvia Toffanin e la rivelazione su Berlusconi che ha sconvolto tutti: la conduttrice si è aperta parlando direttamente con Fiorello e lasciando tutti senza parole.

Silvia Toffanin ha cambiato ruolo: è passata da intervistatrice a intervistata, aprendosi su Berlusconi e svelando dettagli che hanno lasciato di sasso gli spettatori. La conduttrice ha parlato del suocero e di alcuni suoi comportamenti nella vita privata.

A farla parlare è stato Fiorello nel suo programma Viva RaiPlay, dove la Toffanin è stata ospite in una delle ultime puntate. Col suo carisma il conduttore è riuscito a coinvolgerla e farla aprire un po’ di più sulla sua vita privata. Silvia Toffanin non lascia trasparire molto di sé, sia per la sua personalità, sia perché è lei che solitamente veste i panni dell’intervistatrice.

Tra vari botta e risposta sono arrivate anche alcune domande sul suocero di Silvia Toffanin, Silvio Berlusconi. La conduttrice è infatti legata al figlio del politico e imprenditore dal 2002. Con lui ha avuto due figli: Lorenzo Mattia e Sofia Valentina. I due non si sono ancora sposati, ma è nell’aria la voce che presto potrebbe convolare a nozze.

Tra le domande di Fiorello ce n’è stata una, in particolare, che ha portato a delle rivelazioni davvero fuori dal comune sul conto del politico. Il comico ha chiesto a Silvia Toffanin se Berlusconi si vestirebbe mai da Babbo Natale. La risposta è stata positiva, visto che, a detta della conduttrice, il politico farebbe di tutto per i suoi nipoti.

Silvia Toffanin e Berlusconi: le rivelazioni

La domanda innocente ha portato poi ad altre verità interessanti sul cavaliere e sui suoi travestimenti. Silvia Toffanin ha svelato che Berlusconi è un nonno davvero premuroso e sempre pronto a far divertire i suoi nipoti. Tra loro mai un litigio o un’incomprensione: l’intera famiglia va d’amore e d’accordo.

Talmente d’accordo che l’imprenditore non si sottrae ai giochi e agli scherzi insieme ai nipoti. “Mio suocero una volta si è travestito da spiderman” ha raccontato la Toffanin, spiegando che il gesto è stato fatto solo ed esclusivamente per divertirsi coi nipoti. Molti, invece, lo avevano interpretato come l’ennesimo modo per mettersi in mostra e far parlare di sé.

Difficile immaginarlo nei panni del supereroe, ma a quanto pare i nipotini hanno apprezzato davvero molto il travestimento. Nulla vieta, quindi, che Berlusconi possa vestirsi davvero da Babbo Natale o da qualche altro supereroe per allietare le giornate dei suoi nipoti.