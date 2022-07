Uomini e Donne, addio per sempre. Una situazione tragica travolge il programma over

Un lungo e drammatico addio per uno dei concorrenti di Uomini e Donne del trono over. Ha dovuto lasciare per sempre il programma di Maria De Filippi per una decisione presa ai vertici dalla stessa conduttrice. Vi raccontiamo tutto e di chi stiamo parlando.

A Uomini e Donne i colpi di scena non mancano mai e anche questa volta il programma si è distinto per un avvenimento inaspettato per i fan che ne sono rimasti sconvolti. Uno dei personaggi più amati del trono over ha dovuto lasciare per sempre il programma. Al momento come sappiamo il programma è fermo per la pausa estiva, come molti altri del palinsesto mediaset e della televisione in generale.

Sappiamo che questo è un periodo senz’altro di pausa ma per gli autori dei programmi è anche un momento di grandi decisioni. Si devono preparare le nuove stagioni e scegliere i volti, i personaggi e i concorrenti per le edizioni dei programmi che riprendono a settembre.

Come abbiamo più volte sottolineato, nel momento in cui un concorrente del salotto di Maria De Filippi diventa importante e conosciuto e i fan ci si affezionano, naturalmente il loro interesse passa anche alla vita privata del suddetto personaggio e di lui vogliono sapere tutto.

Per questo motivo le storie che si raccontano sui tronisti di Uomini e donne praticamente vanno avanti tutto l’anno e non tengono conto del semplice palinsesto televisivo.

Tornando al focus di questo pezzo una delle notizie più forti degli ultimi giorni è che tra le decisioni prese dagli autori del programma e quindi anche da Maria De Filippi, c’è quella che riguarda un concorrente over che non farà più ritorno al programma.

Ecco chi lascia Uomini e donne per sempre

Il nome della persona di cui stiamo parlando è Riccardo Guarnieri che a quanto pare per decisione presa dagli autori non tornerà a Uomini e donne. I fan ne sono rimasti sconvolti. Guarnieri come sappiamo ha avuto una storia con Ida Platano, una relazione non semplice che ha avuto diversi alti e bassi anche se al momento sembra essersi conclusa del tutto.

Ma per quale motivo, se l’uomo è uno dei personaggi più amati e seguiti, Queen Mary ha deciso di farlo fuori? La verità è solo una, per essere esclusi dal programma si deve essere in una relazione.

Se stai frequentando una persona non ha alcun senso presentarti davanti al tronista o alla tronista di turno per il corteggiamento. Questa è una regola molto chiara del programma e per questo motivo che Guarnieri non sarà riconfermato.

L’uomo è stato visto in compagnia di una donna con la quale sta intraprendendo una relazione. Biagio Di Maro, Alessandro Vicinanza e Fabio Nova sono altri tre nomi tra i famosi concorrenti della trasmissione che potrebbero non essere riconfermati da Maria De Filippi.

Ida Platano e Gemma Galgani sono altri due nomi forti che certamente ritroveremo nella trasmissione anche perché si tratta di carte sicure che gli autori si possono sempre giocare per essere certi del picco di ascolti e del successo del programma.

Per confermare invece l’assenza delle persone citate non ci resta che aspettare l’inizio della prossima stagione del programma.