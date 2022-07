Francesco Facchinetti, si parla di autopsia. Una tragica perdita

Francesco Facchinetti in subbuglio a seguito della notizia della tragica scomparsa di una persona importante. L’autopsia a breve. Ecco cosa sappiamo.

Francesco Facchinetti, figlio di Robi dei Pooh e meglio conosciuto dalla generazione 2000 con il nome di Dj Francesco e per aver portato in classifica una sola canzone di successo “Il capitano” che divenne tormentone estivo nel 2003.

Francesco Facchinetti è imprenditore, discografico di padre di famiglia. Oltre ad essere figlio d’arte è anche “ex d’arte” dal momento che è stato insieme a Alessia Marcuzzi con la quale ha avuto una figlia. Altri due figli li ha avuti dall’attuale compagna Wilma Helena Faissol.

Attualmente compare di rado in televisione e quando lo fa è come giudice, oppure come coach. Ricordiamo la sua partecipazione alla prima edizione del Cantante mascherato presentato da Milly Carlucci.

Il tragico lutto

Protagonista del tragico evento di cui vi abbiamo accennato è un caro amico di Francesco Facchinetti, più precisamente il fratello di un altro amico, vittima di un incidente stradale.

In merito all’accaduto nella più totale tristezza Facchinetti si è lasciato andare a un grandissimo sfogo di rabbia. Qualcosa di molto grave è capitato e ha spinto l’ex dj a reagire come detto.

Il corpo della vittima è rimasto per alcune ore sul ciglio della strada senza essere rimosso e tutto questo per pura burocrazia. Sempre lei, il motivo di tanti rallentamenti in molte questioni sociali e di vita. Per questo motivo Francesco Facchinetti si è sfogato sui suoi canali social come fa spesso da un po’ di tempo a questa parte. Ecco le sue parole: “Per un cavillo burocratico, è rimasta sull’asfalto dalle 12 alle 17, per 5 ore davanti ai propri familiari. […] La salma si trovava in una zona di confine tra la provincia di Como, Milano e Varese, non sapevano quale fosse l’ambulanza di competenza per prenderla e quindi è rimasta 5 ore a terra.Ora è a Busto Arsizio sotto sequestro e il mio caro amico con i genitori non possono vederlo fino a lunedì. In che Paese siamo? Un Paese che ci obbliga a dare più del 50% di quello che guadagniamo e che non ci tutela in nessun modo e per un cavillo burocratico lascia un morto sull’asfalto per 5 ore e non fa in modo che i propri familiari possano vedere la salma perché è sotto sequestro. Questa è una triste verità. Adesso hanno avvisato il mio amico che l’autopsia sarà martedì, quindi non potrà vedere il fratello fino a martedì”.

Non è la prima volta che Francesco Facchinetti si sfoga sui Social per dire la sua su argomenti per i quali non è d’accordo. Nelle ultime settimane per esempio ha preso le difese di Vanessa Incontrada per quello che le è stato detto dopo la diffusione di certe sue foto in costume da bagno e per le quali sono stati fatti commenti sul suo fisico.

In quella occasione Francesco Facchinetti ha preso le sue difese urlando davanti alla Camera contro gli haters di Incontrada.