Gerry Scotti e l’amore per un’altra. La sua bellezza è incredibile

Al fianco di Gerry Scotti una bellezza unica: ecco la nuova fiamma del conduttore.

Impossibile resistere alla simpatia di Gerry Scotti: il conduttore è uno dei primi volti che vengono in mente quando si pensa alla televisione italiana. Sempre con un sorriso sincero sulle labbra, il presentatore ha decretato il successo di decine di programmi grazie alla sua capacità di coinvolgere gli spettatori.

Una persona semplice e umile che si è fatta strada grazie al suo talento e che è entrata subito nel cuore degli italiani. Ma chi c’è nel suo, di cuore? Gerry Scotti ha sempre mantenuto un certo riserbo sulla sua vita privata per rispetto della sua famiglia. Adesso, però, sembra che ci sia un nuovo amore per il conduttore.

Virginio Scotti inizia la sua carriera come conduttore radiofonico a Radio Hinterland Milano2. Nel 1982 Claudio Cecchetto lo nota e lo porta in Radio Deejay che lo consacrerà al pubblico. Solo un anno dopo, nel 1983, esordisce in TV su Italia1 sempre con Radio Deejay, e nel 1987 conduce Candid Camera.

Tra i programmi più famosi condotti da Gerry Scotti ci sono Passaparola, Chi vuol essere milionario?, La Corrida, Paperissima, Avanti un altro!, Tù sì que vales e Caduta libera, tutte trasmissioni che non sarebbero state le stesse senza la presenza iconica del conduttore pavese.

Il “nuovo” amore di Gerry Scotti

Per quanto riguarda la vita amorosa di Gerry Scotti, il presentatore non è stato quasi mai al centro di gossip o indiscrezioni. Il conduttore è stato sposato con Patrizia Grosso dal 1991 al 2002; sembra che l’amore sia finito a causa di un tradimento di lei, ma la notizia non è mai stata confermata. Dal 2011, invece, è legato a Gabriella Perino. Ha un solo figlio, Edoardo, nato dall’unione con la prima moglie. Nel 2020 è diventato nonno.

Ma chi c’è ora al suo fianco? In verità sarebbe meglio dire cosa c’è al suo fianco: stiamo parlando di una meravigliosa Porsche Carrera degli anni ’80 per la quale il conduttore ha perso la testa. Le auto, infatti, insieme agli orologi d’acciaio, sono una delle più grandi passioni del presentatore.

“Ho un debole per le Porsche Carrera. Ho comprato la prima nell’87, da allora la cambio ogni tre anni, restando fedele al modello” ha affermato Gerry Scotti. Bisogna ammetterlo: è una compagna davvero unica per il conduttore, e di bellezza inarrivabile.