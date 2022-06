Addio Piero Chiambretti, è finita per davvero. La situazione è complicata

Per Piero Chiambretti sembra essere la fine, la situazione per il conduttore televisivo è davvero complicata.

Diverse sono state le polemiche di recente e sembra che per il conduttore Chiambretti sia arrivato il momento di lasciare il suo ruolo. Si tratta di una notizia che il pubblico ha ricevuto a malincuore dallo stesso conduttore Piero Chiambretti, con una notizia davvero sconvolgente e inaspettata che ha lasciato tutti senza parole.

Piero Chiambretti ha condiviso quello che accadrà nel suo prossimo futuro, per lui stanno arrivando dei cambiamenti importanti che riguardano la sua carriera. Come sappiamo uno degli ultimi programmi condotti da Chiambretti è stato Tiki Taka – La repubblica del pallone, un approfondimento calcistico che è andato in onda per diverse stagioni come uno dei programmi di punta di Mediaset. Inizialmente il programma veniva trasmesso su Italia 1 per poi passare a Canale 5.

Proprio nel corso dell’ultima puntata del programma Piero Chiambretti ha parlato apertamente di quello che succederà in futuro e dei suoi piani per il futuro e dalle sue parole è anche emersa qualche polemica rivolta ai vertici Mediaset. Infatti Chiambretti, in un’intervista al Corriere della Sera, si è detto molto soddisfatto per l’andamento della trasmissione e per come è andata la sua esperienza a Tiki Taka. Ma non ha raccontato soltanto questo ai microfoni del Corriere.

Cosa c’è dietro la dichiarazione di Chiambretti

Vi riportiamo direttamente le sue parole: “Il sottoscritto è contento. Il mondo va a rotoli e le maggiori soddisfazioni le ho ritrovate sul lavoro piuttosto che nella vita reale. Sono scommesse, come nello sport, che si vincono con determinazione e passione!”.

Ma oltre alle belle parole spese per la sua esperienza lavorativa non sono mancate delle frecciatine di Chiambretti alla rete Mediaset che lo ha accolto nelle ultime stagioni.

L’intervista infatti continua con un’altra dichiarazione di Chiambretti: “Contro tutti e tutto, ho fatto il programma che volevo con i risultati che volevo. Rimpianti? Andare in onda troppo tardi non ha aiutato, il programma avrebbe meritato un orario più protetto e meno periferico. Di solito gli ospiti sono una mancanza di idee e non è il nostro caso, quelli che ci sono stati, nonostante l’orario, li ringrazio…”.

Si tratta senz’altro di un’affermazione molto forte quella del conduttore che di sicuro non sarà passata inosservata. La storia ha un suo capitolo anche su un altro giornale, in questo caso di gossip, Novella 2000 dove si legge che Piero Chiambretti non continua la sua esperienza alla conduzione di Tiki Taka per le troppe discussioni. Queste sono state causate, pare, dal malcontento del conduttore verso la rete che lo avrebbe piazzato ad un orario poco favorevole per gli ascolti.

Si è trattato pertanto di una rottura che sicuramente ha portato a un dispiacere ma sembra che Tiki Taka potrà andare avanti lo stesso malgrado le incomprensioni con la rete, per la propria strada. Non ci resta che aspettare di vedere quello che accadrà nella prossima stagione. Magari la trasmissione verrà spostata ad un orario più consono?