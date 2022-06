Elena Sofia Ricci, un addio straziante. Tragedia per i fan

Una notizia, quella che riguarda l’addio di Elena Sofia Ricci che ha lasciato senza parole i fan, una conclusione a quanto pare inevitabile. Nello sconvolgimento generale di chi ha seguito l’attrice fin dagli esordi, ecco cosa è successo.

Tutti sappiamo che la carriera di Elena Sofia Ricci è stata tra le più brillanti nella storia del cinema e della televisione, tanto da portarla a ottenere tanti premi e riconoscimenti come: 2 David di Donatello, 4 Nastri d’argento, 1 Globo d’oro, 3 Ciak d’oro, 1 Grolla d’Oro, un Rodolfo Valentino, un Alberto Sordi, un Kineo Diamanti e due Telegatti.

Questo è dovuto soprattutto alla forte passione dell’attrice toscana che ha sempre seguito con grande dedizione la sua passione per il teatro e il cinema che l’ha portata lontano.

L’esordio di Elena Sofia Ricci è stato infatti con il teatro e in seguito con il cinema. Molti sono i film in cui l’attrice ha interpretato ruoli importanti e iconici ma di sicuro il grande pubblico la ricorda per il ruolo di protagonista in una fortunata serie Tv di Rai 1 Che Dio ci aiuti.

Elena Sofia Ricci lascia. Il suo triste addio

Sono diversi anni che Elena Sofia Ricci è la protagonista di Che Dio ci aiuti, serie di punta della Rai nella quale si sono susseguiti tanti giovani attori e che ha lanciato molte star del panorama televisivo. Da qualche tempo però per la Ricci sembra essere arrivata una svolta, infatti, Elena Sofia Ricci lascerà il cast della fictionChe Dio ci aiuti.

È arrivato il momento di cambiare aria e infatti vedremo l’attrice ancora sul piccolo schermo ma in altri ruoli in altre fiction come Fiori sopra l’inferno, in cui interpreta Teresa Battaglia.

Ecco una sua testimonianza al riguardo: “Mi sono innamorata subito di lei. È ruvida e accogliente. Vive la paura che abbiamo tutti: perdere la memoria, il passato, l’autonomia. Combatte in modo commovente”. Così parla la Ricci del nuovo ruolo che ha coperto da protagonista. Con queste parole ha poi sottolineato il suo addio alla storica fiction Che Dio ci aiuti.

Il pubblico che la segue da tempo di fronte a questa notizia è rimasto dispiaciuto e incredulo ma l’attrice ha speso due parole anche per i fan: “I fan sono dispiaciuti perché mi vogliono bene ma grazie allo slalom tra le serie e i generi non mi identificano in un ruolo: sono Elena Sofia”.

Dichiara quindi che il suo impegno di attrice è quello di rivestire molti ruoli ma che nessuno di questi la rappresenta, lei è Elena Sofia Ricci e i fan non la perderanno mai. Finita una storia se ne racconta un’altra.