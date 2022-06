Beetlejuice 2, il nome di Johnny Depp compare nei cast del film

Il nome di Johnny Depp compare nei risultati dei motori di ricerca per Beetlejuice 2 – scatenando speculazioni sulla sua presenza nell’atteso sequel.

Circolano voci sul coinvolgimento di Johnny Depp in Beetlejuice 2 di Tim Burton. La commedia horror Beetlejuice rimane molto amata fin dalla sua uscita nel 1988, segnando il secondo lungometraggio di Burton. Il film è stato anche il suo ultimo film prima della collaborazione con Johnny Depp nel 1990 con Edward mani di forbice. Se le voci sono vere, Beetlejuice 2 sarebbe la nona collaborazione di Depp con Burton.

Tuttavia, il passato di Beetlejuice 2 è ricco di tentativi di resuscitare il fantasma per il grande schermo. Originariamente nato con il titolo Beetlejuice Goes Hawaiian con Jonathan Gems come sceneggiatore nel 1990, il sequel continua a non concretizzarsi a distanza di decenni. Attualmente, Seth Grahame-Smith è incaricato di scrivere e produrre il sequel e, con la conferma del ritorno al progetto di Winona Ryder e Michael Keaton, Beetlejuice 2 sembra finalmente destinato a vedere la luce.

Nella scheda del cast di Beetlejuice 2 su Google, il nome di Johnny Depp è elencato insieme a quello di Michael Keaton e Winona Ryder, che riprenderanno entrambi i loro ruoli originali per il sequel. Anche se non c’è un annuncio ufficiale, gli utenti di Twitter e Reddit continuano a speculare sul coinvolgimento di Depp con il collega e amico di lunga data Tim Burton.

Tuttavia, ad oggi non è stato assegnato alcun ruolo a Depp e l’attuale pagina IMDb di Beetlejuice 2 non riporta il suo nome nel cast. Anche se Depp è noto per i suoi cameo nei film, come il suo piccolo ruolo nel film 21 Jump Street e in Tusk di Kevin Smith – il che significa che non si può escludere un’apparizione in Beetlejuice 2 data la storia di successo di Depp e Burton.

Essendo uno che non ha paura di indossare protesi e nascondere il proprio aspetto, le possibilità per il ruolo di Depp in Beetlejuice 2 sono infinite, soprattutto se il film si svolge nell’Oltretomba.

Anche se la loro ultima collaborazione in Alice attraverso lo specchio, ha fatto fiasco al botteghino, si può comunque affermare che Depp dà il meglio di sé quando lavora con Burton. Certo è che tutte le loro collaborazioni non hanno il successo di Edward mani di forbice o Sweeney Todd, segnando la terza candidatura di Depp all’Oscar come miglior attore, questo perché Burton capisce lo stile di recitazione di Depp.

Considerando anche l’insuccesso al botteghino di Animali fantastici – I crimini di Grindelwald, Depp ha sicuramente bisogno di un film di successo. I piccoli film indipendenti dell’attore, come City of Lies – L’ora della verità e Arrivederci professore, non sono riusciti, negli ultimi anni, a mettere in luce il suo talento eccentrico.

La pagina IMDb di Beetlejuice 2 fornisce ulteriori aggiornamenti sul film, tra cui l’anno di uscita, il 2025, e una sinossi che descrive il personaggio di Beetlejuice come “senzatetto nell’aldilà”. Questa sinossi descrive anche i ruoli di Will Arnett nel ruolo del Diavolo del Jersey e di David Harbour di Stranger Things nel ruolo di un agente immobiliare in difficoltà, anche se i loro nomi non compaiono nella scheda del cast di Google per Beetlejuice 2 come quello di Depp.

Sebbene Beetlejuice 2 non sia ancora stato confermato ufficialmente, la sinossi approfondita di IMDb offre finalmente una potenziale trama per il sequel, anche se al momento non è ancora chiaro se nel film sarà presente Johnny Depp.