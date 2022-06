Addio Francesca Fialdini, il saluto ha commosso tutti. Scelta inevitabile

Francesca Fialdini ha commosso i fan con il suo addio, la presentatrice ha conquistato un’importante fetta di pubblico Rai grazie al suo talento e alla preparazione. In pochi anni è diventata uno dei volti sicuri della Rai, tra i più apprezzati e seguiti che se la gioca con i volti storici.

La sua carriera ha già all’attivo programmi importanti come La vita in diretta su Rai 1 ma prima di questa esperienza la conduttrice veniva da Radio Vaticana.

Francesca Fialdini si è laureata in Scienze della comunicazione e in seguito ha intrapreso la collaborazione con Radio Vaticana dove ha condotto il notiziario nel 2004. La sua carriera già così ricca l’ha vista al fianco di Tiberio Timperi nel programma Uno Mattina in famiglia e poi Unomattina, per tre edizioni.

Forse non tutti sanno che Francesca Fialdini è anche un’appassionata di calcio e così racconta di questa sua passione: “Quando abitavo a Massa, mi è capitato spesso di fare partite miste uomini-donne e, una volta, non so come sia successo, con un mio tiro la palla è finita in rete: questa azione mi ha reso celebre per mesi!”.

Negli ultimi anni ha condotto i programmi Da noi a ruota libera e Fame d’amore e ha spesso detto di tenere molto a quest’ultimo programma in particolar modo: “Abbiamo ricominciato a lavorare per Fame d’amore è estate ma per i d.c.a. non è vacanza. I corpi sono ancora più protagonisti, al centro dell’attenzione e degli sguardi degli altri. Non farti vincere”.

Il suo addio ha commosso i fan lasciandoli senza parole.

Francesca Fialdini saluta il suo pubblico

In queste settimane siamo entrati ufficialmente nella fine della stagione televisiva e molti programmi stanno volgendo a termine anche Francesca Fialdini ha dovuto salutare il suo pubblico durante l’ultima puntata di Da noi a ruota libera, andata in onda lo scorso 5 giugno.

In un generale clima di commozione Francesca Fialdini ha salutato tutti i collaboratori del programma che hanno lavorato nel corso di quest’ultima edizione e senza i quali non avrebbe mai potuto condurre il programma. Queste sono state le parole di Francesca Fialdini: “Ringrazio tutti coloro grazie che hanno messo la loro forza di volontà in questa bellissima stagione! A presto!”

Nel suo discorso di commiato inoltre Francesca ha aggiunto queste parole: “Noi qui abbiamo raccontato storie di vita che sono storie di scelte coraggiose di chi riesce a trovare dentro di se il coraggio di girare la propria ruota. Per rompere cliché e superare i pregiudizi. Il nostro motto è che Tra un sogno e la realtà c’è la nostra voglia di volontà.”