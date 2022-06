Per Charlene è un dramma, proprio lui rischia 60anni di carcere, accuse gravissime

Dopo un lungo periodo destabilizzante per Charlene sembrava che adesso la situazione si fosse calmata, invece le è arrivato addosso questo terribile tornato che potrebbe distruggere tutto.

Non sembra esserci mai tregua nella vita privata e pubblica di Charlene di Monaco, la principessa ha vissuto in passato un terribile periodo legato alla malattia che l’ha portata a stare molto male, in seguito è stata ricoverata in una prestigiosa clinica in Svizzera per la riabilitazione, non è chiaro se i motivi di questo ricovero siano dovuti alla profonda depressione della donna oppure è stata la conseguenza di altri interventi chirurgici a cui ha dovuto sottoporsi perché precedentemente non riusciti con successo.

Fatto sta, che dopo il suo ritorno al Principato di Monaco le cose non sono andate bene, nonostante il ricongiungimento tanto atteso con gli amati figli, la principessa triste si è nuovamente mostrata fortemente sofferente, voci di corridoio continuano a riferire di una difficile crisi matrimoniale che sembra ormai impossibile da risolvere e la difficoltà di Charlene nel rispettare le regole che richiedono la sua posizione.

Tra le tante voci che girano sembrerebbe proprio che la donna abbia mal sopportato anche la presenza a palazzo delle cognate Carolina e Stephanie e che probabilmente il matrimonio con Alberto II sia stato solo una farsa, una situazione di comodo per ragioni di stato, ma che di fatto non si siano mai amati.

Come se tutto questo non bastasse sulla principessa Charlene si sta abbattendo un altro terribile scandalo di una portata davvero gigantesca, il protagonista della situazione incresciosa pare proprio essere un ecclesiastico molto vicino alla principessa, tanto da essere addirittura presente al parto della stessa.

Charlene e il terrificante scandalo

Una situazione davvero surreale quella che ha visto coinvolti i reali di Monaco, a darne notizia proprio la rivista tedesca Bunte che racconta di un episodio successo alla fine di marzo in cui sono coinvolte ben quindici persone tra questi personalità di grande importanza come pubblici ministeri, funzionari monegaschi, informatici, polizia e giudici, una situazione che ha portato alla perquisizione della parrocchia degli Oblati di Saint-François de Sales a Monaco.

Le accuse sono pesantissime, vescovi e Sacerdoti dell’arcidiocesi sono stati interrogati, ma le indagini non si sono fermate alla parrocchia, sono proseguite con un tornado proprio a palazzo dove ad essere sotto accusa proprio il confidente più intimo di Charlene di Monaco, niente meno che William McCandless, per lei non c’è davvero tregua e questa volta la situazione è devastante.

Accuse pesantissime che portano al carcere

William McCandless, considerato il più stretto confidente della principessa Charlene, è stato accusato di un reato gravissimo che lo potrebbe portare a dover scontare circa 60 anni di carcere negli Stati Uniti per possesso di materiale pedopornografico, immagini di bambini torturati e peggio, queste sarebbero le fotografie da lui possedute e scattate proprio nel principato di Monaco.

Un orrore che deve trovare una spiegazione e di conseguenza dei colpevoli, se dovessero essere confermate le accuse cadrebbe un vero trambusto sul principato proprio perché McCandless non è solo il confidente della principessa Charlene, ma ricopre anche ruoli importanti a Monaco tanto da avere anche un ufficio nel palazzo.

Charlene sembra essere nell’occhio del ciclone per essere stata troppo accomodante con lui e non aver visto quello che stava accadendo sotto i suoi occhi, per ora non è stata interrogata a causa del suo stato di salute, ma la situazione è davvero gravissima.