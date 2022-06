Il doloroso addio di Mina, arriva la triste verità su una delle più grandi perdite della musica

Mina è una delle cantanti più grandi del nostro Paese, ma ad un certo punto è completamente sparita dalle scene, adesso spunta la verità sul suo addio.

La regina indiscussa del panorama musicale italiano è Mina, nella sua lunga e duratura carriera ha fatto la storia della musica nel nostro Paese, il suo grandioso successo è arrivato preso proprio per il suo incredibile talento che l’ha portata a raggiungere le vette più alte della notorietà.

Il pubblico ha sempre amato Mina, per quanto la sua scomparsa dalle scene è stato un duro colpo per tutti, soprattutto per i suoi accaniti fan che non hanno mai smesso di sperare di poterla ancora sentire.

In realtà però ormai sono passati davvero tanti anni da quando la grande cantante italiana si è esibita per l’ultima volta, fin da allora in tantissimi si sono sempre chiesti come mai proprio lei che è un diamante della nostra musica, abbia abbandonato il canto.

Dopo anni arrivano le risposte che per tanto, troppo tempo, si stavano aspettando, la scelta presa da Mina si rivela essere stata presa non a cuor leggero.

L’addio inesorabile di Mina alla musica

Quella di Mina poteva essere una carriera che sarebbe andata avanti nel tempo, il pubblico non ha mai smesso di amarla e apprezzare le sue canzoni, avrebbe potuto continuare a incidere nuovi album che, con mota probabilità, sarebbero diventati dei grandi successi riuscendo anche nel grande intento di prendersi una fetta di pubblico anche tra i più giovani, però qualcosa si è rotto tempo fa e questo non è potuto succedere.

La decisione di Mina di abbandonare le scene non è casuale, ma dovuto a un terribile incidente che le è capitato che le è capitato proprio mentre si trovava in tournée, il durissimo colpo di quell’occasione ha determinato la fine della sua professione, Mina non si è mai più esibita in pubblico.

Il terribile incidente di Mina

In molti per un lungo periodo di tempo hanno creduto che l’abbandono delle scene da parte di Mina fosse dovuto alla sua profonda timidezza, ma il motivo è ben lontano da questo e la verità è finalmente venuta alla luce.

Forse non tutti sanno che la cantante di talento il 23 agosto del 1978 fu colpita da una tremenda broncopolmonite virale, questo terribile fatto le è capitato proprio a seguito di un concerto a Bussoladomani di Viareggio, ormai diventato iconico perché ha segnato la sua ultima apparizione pubblica.

Quella sua ultima esibizione fu molto pesante, i sintomi della malattia iniziavano a farsi sentire prepotentemente mettendo Mina in una situazione difficile, in seguito la cantante è stata costretta a un lungo periodo di convalescenza e assoluto riposo per uscire dall’incubo della broncopolmonite virale, Mina cercava di riprendere le forze e nel frattempo rifletteva sul suo futuro.

Proprio durante questo brutto e doloroso periodo di lontananza obbligata alla scena musicale ha preso la decisione che ha cambiato per sempre la sua carriera: non si sarebbe mai più esibita abbandonando la carriera. Una decisione sconcertante che si ricorda bene il figlio della cantante, Massimiliano Pani.

Lo stesso all’epoca aveva solo 15 anni e Mina, che al tempo si esibiva una volta alla settimana, si portava spesso dietro il figlio proprio per non stare lontana da lui, ma da quell’ultimo concerto, avvenuto ormai ben quarantaquattro anni fa, è finito tutto. La mancanza di Mina sul palco è qualcosa che ancora oggi è fortemente risentita e dolorosa.