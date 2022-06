Silvia Toffanin, che lavoro faceva prima la regina di Verissimo? Da non credere

Silvia Toffanin una delle presentatrici di punta della rete Mediaset, regina del salotto Verissimo ha fatto un altro lavoro prima di esordire in televisione come letterina nel quiz Passaparola. Si trattava di un lavoro davvero umile. Ve lo raccontiamo qui.

Silvia Toffanin è uno dei volti più noti di Mediaset, oggi alla conduzione di Verissimo, salotto di canale 5 che porta avanti con grande bravura da ormai diverse stagioni. Come tutti sanno i suoi esordi televisivi sono stati come Letterina dello storico quiz, condotto da Gerry Scotti, Passaparola. Ma vi siete mai chiesti che lavoro faceva Silvia Toffanin prima di approdare in televisione?

Innanzitutto è bene dire che prima ancora di svolgere il ruolo di letterina a Passaparola, Silvia ha partecipato nel 1997 al concorso di bellezza Miss Italia, qualificandosi alle selezioni finali. Quando fu scritturata come letterina di Passaparola con lei c’erano anche Ilary Blasi e Alessia Mancini entrambe, come ben sappiamo, diventate famose in seguito.

Fin dal primo momento però il destino di Silvia era quello di fare la presentatrice, infatti la sua prima conduzione è stata su Italia 1 con Mosquito, da lì ha condotto fino al 2009 la rubrica NonsoloModa. Proprio nel 2009 inizia la sua avventura con Verissimo, di cui è al timone ancora oggi.

Elisabetta Canalis, ex velina, ha detto di Silvia Toffanin che la considera il suo spirito guida. La Canalis infatti ha rivelato di ispirarsi tanto al modo di lavorare di Silvia Toffanin e che la considera una delle migliori conduttrici attualmente in circolazione soprattutto per la sua genuinità.

Come sappiamo Silvia era davvero molto legata a sua mamma Gemma Parison, venuta a mancare poco tempo fa a causa di una malattia. Queste le parole di Silvia sui suoi genitori: “Vai, viaggia’, diceva mamma, ‘non fare come me che sono rimasta qui. Lo stesso mio padre. Era come se mi stesse dicendo: ‘Io ti ho insegnato a camminare, ora tocca a te”.

Qual era il lavoro di Silvia prima del successo televisivo?

Silvia oggi è una donna e conduttrice soddisfatta e risolta che ha raggiunto tanti traguardi con dedizione e impegno per il lavoro da quel primo giorno davanti alle telecamere, dimostrando di avere la conduzione nel sangue. Ma di cosa si occupava prima di varcare la soglia della Tv?

Proprio Silvia Toffanin ha raccontato le sue precedenti esperienze lavorative precedenti alla televisione in un’intervista rilasciata a Repubblica: “Dopo la maturità sono partita per Milano, facevo la modella, ma prima ho fatto anche la barista, le pulizie”.

Di sicuro un lavoro faticoso è molto umile quindi che deve averla temprata, formandole il carattere ma senza mai perdere sogni e speranze di crescere ed evolversi.