Alessia Mancini il terribile male e il ricovero in ospedale. L’operazione necessaria

Alessia Mancini ha voluto condividere il terribile male entrato nella sua vita, lo ha fatto condividendo con i suoi follower quello che le stava accadendo dopo la delicata operazione.

Nel mondo della televisione Alessia Mancini si è sempre saputa fare strada, è giovanissima quando muovi i sui primi passi nel mondo dell’intrattenimento con il programma Non è la Rai dove era una delle indiscusse protagonista del format di successo.

Da allora ha sempre riscosso grande successo tra il pubblico che la ammira non solo per la sua straordinaria bellezza, ma anche per quel carattere dolce e gentile che sa far star bene il cuore dei telespettatori. Con il passare del tempo l’abbiamo vista in tanti programmi che l’hanno portata all’indiscussa fama, tra questi Striscia la Notizia, Passaparola, La sai l’ultima, Scherzi a parte e La ruota della fortuna, una personalità molto presente nelle case degli italiani.

Proprio per questo quando poco tempo fa ha condiviso una foto sui suoi canali social in cui si vedeva essere in una stanza d’ospedale e dove la stessa confessava di essere stata ricoverata, i molti fan si sono fortemente allarmati per la situazione.

Alessia Mancini è una donna che ha sempre molto incuriosito il suo pubblico, non soltanto dal punto di vista lavorativo, ma anche per la sua vita privata, un po’ siamo riusciti a sbirciarla attraverso il grande occhio del survival game, l’Isola dei Famosi, quando la showgirl ha deciso di prendere parte al reality.

Inoltre di lei sappiamo che nel 2010 si è spostata con un altro figlio dei reality, l’ex gieffino Flavio Montrucchio, dalla loro relazione sono arrivati due figli. Alessia sembra una donna particolarmente felice e realizzata, ma ha rivelato una situazione difficile che ha dovuto subire.

Alessia Mancini e il ricovero in ospedale

Quello scatto pubblicato sui social che la vedeva ricoverata in ospedale ha messo in apprensione tutti i suoi follower così proprio la showgirl ha deciso di raccontare quello che le stava capitando, una situazione davvero difficile che l’ha vista protagonista, Alessia si è dovuta sottoporre a un intervento chirurgico delicato quando le è stato diagnosticato un terribile male, un cancro all’utero.

La stessa ha confessato che il periodo vissuto è stato davvero buio, ma ha cercato di superare il drammatico evento con positività, è stata proprio lei a volerne parlare con i tanti che la seguono con passione e che vista la situazione si sono allarmati.

La showgirl ha raccontato che si è dovuta sottoporre al delicato intervento dopo che durante un controllo le è stato diagnosticato un mioma all’utero, si tratta di un tumore benigno il problema era che il tumore era cresciuto a tal punto da essere diventato grande come una polpetta, di conseguenza andava assolutamente rimosso visto che la presenza dello stesso le causava moltissime emorragie.

Per eseguire questa operazione l’incisione che le è stata fatta sul ventre è quella per un parto cesareo, la conseguenza di un’operazione come questa è il completo riposo a letto. Alessia Mancini ha stretto i denti e ha deciso di condividere la foto sui social accompagnata da una didascalia che dice, “Mi fa male ancora un po’ la ferita, ma credo che la strada sia spianata”.

Nonostante il dolore Alessia si è mostrata sorridente per tranquillizzare i suoi follower.