Giulia Salemi in lacrime confessa: “Non sto bene…”

Giulia Salemi scoppia in lacrime mentre confessa qualcosa che ha sconvolto i fan. Quale problema ha dovuto affrontare? I suoi fan sono senza parole per la rivelazione.

Giulia Salemi è una delle donne più conosciute dello show business e che ha avuto un ruolo molto importante. È oggi sicuramente una delle donne più seguite sui canali social e oggi è davvero un’influencer seguita da molte ragazze che provano a imitare il suo stile.

Il suo profilo Instagram è infatti tra i più seguiti del web e tantissimi sono i followers che vogliono sapere tutto di lei. Giulia come molti vip pubblica molte stories attraverso le quali racconta la sua quotidianità, un po’ della sua vita privata e il lavoro.

La prima partecipazione televisiva di Giulia Salemi è stata nell’estate del 2012, quando ha partecipato alla quarta edizione del programma televisivo Veline. L’anno successivo ha preso parte come concorrente, vincendolo, al reality show andato in onda su La5 Sweet Sardinia.

Il 14 settembre 2014 ha poi partecipato alla finale di Miss Italia, dove si è classificata al terzo posto ottenendo le fasce nazionali di Miss Sport Lotto e Miss TV Sorrisi e Canzoni. Nel febbraio del 2015 è nel cast di Leyton Orient, talent show calcistico condotto da Simona Ventura, in onda su Agon Channel. Nello stesso anno ha poi partecipato come concorrente in coppia con la madre Fariba alla quarta edizione di Pechino Express, classificandosi al terzo posto.

Nelle stagioni televisive 2016-2017 e 2017-2018 è stata tra gli opinionisti del programma Sbandati, condotto da Gigi e Ross su Rai 2. Per la stessa rete, è stata inoltre protagonista con Giancarlo Magalli della puntata di Milano-Roma – In viaggio con i Gialappa’s trasmessa il 14 novembre 2016.

Nel 2016 ha sfilato durante il Festival del Cinema di Venezia, suscitando clamore mediatico a causa dello spacco del vestito e del l’apparente assenza di intimo. Ha poi fatto il suo debutto come conduttrice televisiva, insieme a Stefano Corti e Alessandro Onnis, con il programma televisivo Ridiculousness Italia, in onda su MTV Italia.

Nel 2018 ha partecipato alla terza edizione del Grande Fratello VIP con la conduzione di Ilary Blasi, venendo poi eliminata in semifinale; tornerà a parteciparvi da novembre 2020 a febbraio 2021

Come tutti sanno Giulia Salemi ha avuto una storia d’amore con Pierpaolo Pretelli una delle storie più seguite del piccolo schermo. Tra l’altro la loro storia è nata proprio sotto i riflettori perché i due si sono innamorati all’interno della casa del Grande Fratello Vip. Pierpaolo all’epoca sembra essere molto attratto da Elisabetta Gregoraci con la quale però non è scoccata la scintilla, e Pretelli ha deciso così di approfondire la sua conoscenza con Giulia.

Giulia Salemi, in lacrime. Ecco cosa è successo

Giulia e Pierpaolo si amano davvero molto e stanno sempre insieme tanto che i due convivono da diverso tempo.

Di recente Giulia Salemi ha pubblicato alcune stories sui social dove si mostra in lacrime. Il motivo è dovuto alla morte di Ironman. Giulia come molti fan della Marvel ha visto l’attesissimo film Avangers Endgame con il fiale che ormai tutto il mondo conosce e che vede la fine del mitico supereroe interpretato da Robert Downey JR.

Questo evento rattristato molto Giulia che non è riuscita a trattenere la commozione e ha quindi espresso tutta la sua commozione per quanto appena visto nel film.