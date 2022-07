Lorella Cuccarini, gli attimi da cardiopalma e adrenalina. Ecco cos’è appena successo

Arriva da pochissimo la notizia che Lorella Cuccarini ha vissuto degli attimi davvero da cardiopalma, la showgirl è stata travolta da un attacco adrenalinico da paura.

Una delle donne dello spettacolo più amate del nostro Paese è senza ombra di dubbio Lorella Cuccarini, conduttrice televisiva e radiofonica, ballerina, cantante e attrice di successo ha saputo far crescere ed evolvere la sua carriera abbracciando diverse generazioni di pubblico, dai più grandi ai suoi piccini.

Il grande successo di Lorella arriva negli anni Novanta, uno dei suoi brani che l’ha portata alla grande notorietà è La Notte Vola, ancora adesso un inno che tutti conosciamo a memoria, balletto compreso, amatissimo e ancora molto suonato nelle serate dove le persone si scatenano al ritmo della canzone che ormai è diventata una assoluta Ever Green.

Una delle sue più grandi passioni è sempre stata la danza, infatti inizia a muovere i primi passi con le scarpette da ballo quando aveva solo nove anni all’interno della scuola di Enzo Paolo Turchi, che al tempo era il primo ballerino della diva per antonomasia Raffaella Carrà.

Così una delle prima apparizioni di Lorella in televisione è proprio in uno dei programmi della divina, Ma che sera, dove può esprimere il suo talento nella danza. Non è difficile immaginare che viene subito notata iniziando così la grande scalata al successo.

Negli ultimi tempi l’abbiamo vista in un ruolo più istituzionale, come insegnante nella scuola di talent più famosa d’Italia, Amici, la professoressa di danza Cuccarini si è presa una meritata pausa con la chiusura del programma dovuta al periodo estivo, però preso la rivedremo in cattedra a settembre quando il programma riaprirà le porte a nuovi talenti.

Durante la sua pausa estiva Lorella Cuccarini ha vissuto una giornata davvero da cardiopalma, il cuore a mille e l’adrenalina a livelli altissimi.

Lorella Cuccarini ha vissuto una giornata da brividi

In questi ultimi giorni è arrivata la notizia che proprio la famosa conduttrice e showgirl ha vissuto dei momenti davvero di pura adrenalina, dove anche i più coraggiosi avrebbero iniziato a sentire un leggero tremolio alle gambe.

Ma sappiamo che Lorella è una donna che non si è mai tirata indietro davanti a nulla, così ha deciso di provare esperienze da cardiopalma insieme alla sua famiglia, circondata dagli amici di sempre e ovviamente i figli Giovanni, Chiara e Giorgio.

Tutti insieme si sono tuffati in avventure spericolate proprio a Gardaland, dove Lorella non si è di certo tirata indietro nel provare alcuna attrazioni da far drizzare i capelli in testa, ha provato la Jumanji® The Adventure, la prima ed unica dark-ride al mondo ispirata alla celebre serie cinematografica Jumanji.

Per chi ha visto il film saprà benissimo che l’ansia e l’adrenalina sono un fattore fondamentale, ma non si è fermata a questa, si è lanciata anche su quelle più spaventose e spericolate, come Raptor, Oblivion e Blue Tornado fra avvitamenti, capovolte e ripide discese.

Alcuni prediligono fare una pausa estiva sotto l’ombrellone a sorseggiare un drink fresco e leggere un libro, Lorella sceglie sempre di andare al massimo e per rilassarsi in allegria preferisce di gran lunga qualche botta di adrenalina bella tosta.