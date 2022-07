Meghan Markle, diagnosticata la terribile malattia che porta alla morte. La rivelazione è devastante

Apprendiamo da fonte vicina a Meghan Markle che le è stata diagnosticata una malattia degenerativa che può portare alla morte. La dichiarazione è agghiacciante.

La duchessa del Sussex è una delle personalità più influenti del mondo, negli ultimi anni si è trovata in tantissime occasione al centro delle bufere mediatiche relative a scandali, malelingue, pettegolezzi, senza contare l’allontanamento da Buckingham Palace insieme al marito, il principe Harry, che ha portato un vero sconvolgimenti all’interno della famiglia reale inglese.

Inoltre, l’intervista rilasciata a Oprah non ha di certo aiutato a riallacciare i rapporti, ma in tutto questo sono sempre state situazioni legate alla sfera sentimentale e alle relazioni reali. In questo caso le notizie che trapelano su Meghan Markle sono davvero agghiaccianti, sono arrivati dettagli rispetto alla malattia che sembra averla colpita, qualcosa di terribile che potrebbe addirittura portarla alla morte.

La terribile malattia degenerativa di Meghan Markle

La vita di Meghan Markle sembra un sogno che si avvera, da giovane ragazza della porta accanto a una delle attrici più famose del mondo, soprattutto grazie alla sua partecipazione alla serie televisiva Suits.

In seguito un altro evento memorabile nella sua vita, che ha cambiato per sempre la sua prospettiva, nel 2016 incontra il principe Harry, i due si innamorano è un vero colpo di fulmine, nonostante lei sia reduce da un divorzio con Trevor Engelson, Meghan riesce comunque a sposare l’amore della sua vita, il secondogenito di Carlo e Diana, Harry.

Nella Royal Family non è vista di buon occhio una donna già sposata e divorziata, nella storia della famiglia ci sono dei casi eclatanti che hanno portato dei veri sconvolgimenti. Invece, contro ogni aspettativa i due convolano a nozze e sembra una vera favola, dalla loro unione arrivano anche due splendidi figli Archieb e Lilibet Diana.

Ma le cose non vanno molto bene all’interno della famiglia reale, la duchessa inizia ad accusare segni di fortissima depressione e con il marito decidono di trasferirsi in America rinunciando a tutti i privilegi e le cariche che il ruolo gli può dare.

Sperano di ricominciare una nuova vita in serenità, ma per Meghan Markle i problemi non finiscono, perché per quanto in Inghilterra non stesse bene, la sua famiglia d’origine sembra ancora peggio di quella di Harry, tanto che la donna sceglie di allontanarsi completamente tranne da tutti, tranne che dalla madre.

Addirittura il padre di Meghan non si è presentato alle sue nozze, sono poi proseguite alcune vicende davvero sgradevoli che vedono come protagonisti i fratellastri, Samantha e Thomas Jr.

Sembra che non ci sia mai stato buon sangue tra di loro, tanto che in diverse occasioni, quando ne hanno avuto l’opportunità, i due fratellastri hanno detto le peggio cose sulla Markle, considerandola una arrampicatrice sociale, ma non solo, proprio la sorellastra Samantha, che si fa pagare per andare in televisione a parlare male di Meghan, la attacca sempre pesantemente.

Così arriva la notizia che nuovamente la donna si è scagliata contro la duchessa del Sussex con delle dichiarazioni che hanno fatto tremare il pubblico, proprio per l’odio e il rancore che la donna prova per la moglie di Harry, ha anche deciso di scriverci un libro, un diario molto intimo dove spara a zero su Meghan, tra le parole di fuoco scritte si può leggere anche un dettaglio devastante.

Samantha scrive che proprio nel 2008 è stata diagnosticata la sclerosi multipla a Meghan, una malattia terrificante, degenerativa e cronica, qualcosa con cui molte persone lottano giornalmente e che colpisce il sistema nervoso centrale, ovvero cervello, midollo spinale e nervi ottici, portando fino alla morte.

Le parole sono pesantissime, soprattutto se questo dovesse rivelarsi non vero ma solo una mossa per vendere di più, visto che il libro è stato scritto appositamente per screditare il nome di Meghan, ma questo sarebbe davvero orribile, soprattutto perché su una malattia del genere non c’è nulla su cui scherzare.