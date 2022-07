Harry e Meghan, terrorizzati per la sindrome della figlia Lilibet che porta alla morte

I duchi del Sussex stanno vivendo un periodo davvero drammatico per via della sindrome della loro secondogenita, qualcosa che li ossessiona giorno e notte.

Ormai siamo davvero abituati a sentir parlare della coppia Harry e Meghan, i duchi del Sussex da quando hanno iniziato la loro relazione fino al matrimonio, per poi non parlare del loro abbandona a Palazzo e del trasferimento in America rinunciando a tutte le cariche istituzionali sono diventati praticamente i paladini degli scoop.

Ma in queste ore qualcosa di molti diverso li sta ponendo al centro dell’attenzione mediatica e non solo, infatti i due genitori sono davvero spaventati per quella sindrome della loro secondogenita, la piccola Lilibet, nata il 4 giugno 2021.

Arriva una rivelazione che ha lasciato tutti particolarmente preoccupati per la figlia dei duchi del Sussex, la sindrome spaventa la Royal Family e tiene i sudditi con il fiato sospeso, cosa sta succedendo alla piccola Lilibet, la nipotina bis della regina Elisabetta II?

Harry e Meghan, il terrore dei genitori

Alcune fonti vicine alla coppia hanno raccontato che entrambi i genitori della piccola siano estremamente apprensivi, soprattutto in questo periodo della vita della bambina, sembra che i duchi stiano vivendo un periodo di terrore, ma questa non è la prima volta che temono per la vita dei loro figli.

La notizia che è trapelata da persone vicine a Harry e Meghan parlano di una paura incontrollabile e irrefrenabile, in questo periodo della loro vita stanno vegliando in continuazione sulla piccola per timore che possa morire nella sua culla a causa della sindrome.

La sindrome che non da pace a Harry e Meghan

Alcuni potrebbero dire che sono genitori esagerati, però a volte è un fattore incontrollabile, soprattutto, pare che sia Meghan quella più apprensiva e che passi le sue giornate a tenere sotto controllo entrambi i suoi figli, ma in questo momento particolare soprattutto Lilibet.

La duchessa è terrorizzata che la piccola non si svegli più ogni volta che la mette a dormire, questa sindrome si chiama SIDS, sudden infant death syndrome, nel nostro Paese viene identificata anche come morte improvvisa del lattante o morte in culla, purtroppo per quanto sembri qualcosa di tanto distante è una realtà fin troppo frequente.

Basti pensare che nei paesi industrializzati il calcolo è di circa un caso ogni 2000 bambini nati vivi, in Italia questo significa circa 300 bambini l’anno. Una cifra agghiacciante, soprattutto se si considera che a oggi non ci sono ancora dei veri e propri motivi studiati che ne determinano le cause, ma si possono solo attuare alcuni accorgimenti.

È stimato che questo sia in assoluto uno dei terrori più grandi dei genitori, una sindrome spaventosa che mette in stato di ansia soprattutto per i primi mesi di vita dei piccoli, ci sono alcuni che riescono a gestirla meglio e altri che perdono completamente la testa vivendo attaccati ai figli per la paura che possa accadere.

Questo sembra essere proprio il caso di Harry e Megan, proprio la ex attrice ha paura che possa capitare qualcosa di terribile ai suoi bambini, la piccola Lilibet ha compiuto da poco un anno e questo la porta a essere un po’ meno soggetta a questo rischio, ma per adesso Meghan non si sente ancora completamente tranquilla temendo che la terribile sindrome di presenti nella sua vita portandosi via la figlia.

Sembra infatti che abbia passato lo stesso dramma quando anche il primogenito Archi aveva la stessa età della sorella.