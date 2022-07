Natalia Titova, quello con Rosolino un amore che non durerà. Arriva l’annuncio

Natalia Titova e Massimiliano Rosolino si sono conosciuti durante il programma Ballando con le stelle, un amore nato sotto i riflettori e dopo sedici anni la confessione sembra destabilizzante. Nessuno lo avrebbe mai detto.

Una coppia esplosiva quella che vede come protagonisti Natalia Titova e Massimiliano Rosolino, i due hanno avito una storia d’amore quasi come nelle favole, si sono conosciuti casualmente durante il programma televisivo Ballando con le stelle, condotto da Milly Carlucci, la loro era di fatto una coppia di danza, ma quell’esperienza li ha portati a diventare una vera e propria coppia.

La loro chimica durante il ballo era praticamente palpabile, quando si muovevano erano sinuosi, belli e in perfetta armonia, qualcosa che a volte soltanto il destino può far accadere. E per Natalia e Massimiliano galeotto fu il passo a due che ha fatto scattare la scintilla dell’amore, da quel lontano 2006, quando in tanti gli dicevano che tanto non sarebbe durata, comprese le famiglie.

Invece dal loro grande amore sono arrivate anche due figlie, Sofia Nicole arrivata nel 2011 e Vittoria Sidney nata nel 2013.

Un amore che non durerà

Sono stato proprio i due a raccontare che all’inizio della loro relazione in tanti erano scettici, proprio perché un amore nato sotto ai riflettori sembrava qualcosa che potesse durate giusto il tempo delle luci della ribalta.

La stessa ballerina professionista ha raccontato durante un’intervista che ad essere particolarmente scettica rispetto a questa storia al tempo era proprio sua madre, ma anche la suocera non era da meno, la mamma dell’ex olimpionico non aveva preso particolarmente bene questa storia, anche lei molto preoccupata del fatto che potesse essere un flirt dovuto alle circostanze e al momento.

Ovviamente il tempo ha dato ragione a Natalia e Massimiliamo, la coppia regge eccome tutti stanno solo aspettando il grande annuncio del matrimonio e in effetti di annunci la coppia non ha mai smesso di farne.

Il grande annuncio che emoziona i fan

Natalia Titova, dopo aver fatto da coatch di danza nella scuola di talent più famosa d’Italia, Amici, ha deciso di ritirarsi dal mondo dello spettacolo e vivere la sua vita e la sua privacy, questo però non le ha mai impedito di portare avanti il suo grande amore per la danza, infatti proprio di poco tempo fa è l’annuncio che ha rallegrato i fan che la adorano ma che purtroppo non hanno più avuto modo di vederla danzare con quella magia che solo lei sa regalare.

Così, attraverso il suo canale Instagram ha pubblicato una notizia entusiasmante, un nuovo progetto che la vede rimettersi le scarpette da danza non solo per il suo privato, ma anche per tutti quelli che vogliono vederla ballare e non solo!

Infatti è con enorme gioia che la stessa annuncia, “Dal 16 novembre apro un nuovo corso di ballo ‘LATIN LADY’. Vi invito tutte per la prima prova gratuita presso la palestra”.

Natalia Titova guarda avanti e dopo le chiusure dovute alla Pandemia ha deciso di tornare in pista ‘da ballo’ per trovare nuovi talenti e ballerini pronti a iniziare un percorso di formazione in questo meraviglioso mondo.