Antonio Zequila, “il cancro dell’anima…”. La terribile malattia entrata nella sua vita

Antonio Zequila ha deciso di parlare apertamente della terribile malattia che lo ha travolto, un dolore devastante che non è stato preso seriamente. Il racconto è straziante.

Uno dei personaggi del mondo dello spettacolo che negli ultimi anni ha fatto molto parlare di sé è Antonio Zequila, la sua partecipazione ai reality gli ha restituito quella notorietà che in tempi precedenti si stava lentamente spegnendo.

Nel tempo ha preso parte a diverse fiction di successo, come Centovetrine, College, Il maresciallo Rocca, Carabinieri e Il bello delle donne, lavorando insieme a grandi della tv, ma con il passare degli anni ha trovato la sua dimensione sul piccolo schermo come opinionista o ancora meglio come concorrente ai reality.

Non ultima è stata proprio la sua partecipazione all’ultima edizione dell’Isola dei Famosi condotta da Ilary Blasi, dove abbiamo visto trionfare Nicolas Vaporidis.

L’esperienza sull’isola in Honduras di Antonio Zequila invece non è stata altrettanto buona, il suo percorso è stato particolarmente breve e travagliato, fin dall’inizio non si è trovato bene, inoltre a mettere a dura prova la sua sopportazione è stato l’episodio con Floriana Secondi.

Dopo il terzo giorno hanno litigato viste le condizioni a cui erano sottoposti per restare nel gioco era comprensibile, i due sono stati costretti a restare legati insieme con una corda elastica giorno e notte, che gli permetteva di allontanarsi di massimo un metro e mezzo l’uno dall’altra, i loro battibecchi sono arrivati praticamente subito e sicuramente non hanno aiutato a creare un bel clima disteso.

Tanto che lo stesso Antonio ha sentito profondamente il peso di quell’avventura, forse un po’ troppo oltre le sue corde decidendo di abbandonare definitivamente l’isola in Honduras durante la quarta puntata.

Ma ovviamente prima della sua partecipazione all’Isola dei Famosi, Antonio Zequila aveva preso parte a un altro reality di grande successo del nostro Paese, la quarta edizione del Grande Fratello Vip, insieme a lui durante alla partecipazione del programma anche Antonella Elia, la famosa showgirl e opinionista ha espresso parole dure nei confronti di Zequila.

Sappiamo che la Elia non è famosa per avere molto tatto quando deve dire le cose, così parlando di Antonio ha detto che proprio come persona non le piace, rincarando la dose, come è solita fare, ha usato un termine che ha particolarmente infastidito il famoso attore proprio per l’accezione negativa e fuori luogo nella quale è stata usata, si tratta del termine “depressione”.

Antonio Zequila si è sentito toccato personalmente e attraverso un suo post su Instagram ha deciso di condividere e confessare un periodo davvero doloroso della sua vita cercando di spiegare come mai certe parole dette a casaccio non andrebbero mai usate.

La confessione di Antonio Zequila è devastante

Antonio Zequila ha confessato di aver passato un periodo davvero terribile per quella malattia devastante che troppo spesso non viene presa seriamente, così attraverso il suo canale Instagram risponde duramente alla Elia e manda un messaggio, lo stesso scrive, “Avevo giurato a me stesso che non ne avrei più parlato, ma sono costretto a farlo dal momento in cui una ex concorrente del GfVip confonde la depressione con la personalità”.

Le sue parole sono dirette e arrivano come una stilettata, poi prosegue sempre più inviperito nei confronti di Antonella, “Lei che alterna il vittimismo smielato al suo egoismo congenito, la depressione è una malattia seria, è il cancro dell’anima. Spero che il mio messaggio possa aiutare chi ne soffre”.

Infine decide di entrare più nel personale della vicenda e del terribile dolore provato raccontando il suo personale percorso, “Io vi ero caduto in seguito alla perdita di mio padre Giovanni e grazie al GF Vip 4 e alla sensibilità immensa di Alfonso Signorini, al quale sarò sempre grato, ne sono uscito. Una sorta di catarsi”.

Così Antonio Zequila decide di affrontare un argomento importante, una tematica, che come lo stesso afferma, troppo spesso non viene considerata con il giusto peso, dando fin troppi per scontato che sia solo un capriccio o uno stato d’animo, senza rendersi conto che la depressione è una malattia vera e propria.

Fin troppe volte i pregiudizi e l’ignoranza sono state la causa di situazioni drammatiche che hanno visto persone soccombere al peso di un male devastante come la depressione senza aver ricevuto il giusto sostegno, prima di tutto dalle persone vicine che non ne hanno capito la gravità.