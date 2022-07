Ambra Angiolini colpita ancora, questa volta proprio dalla collega. In Crush per Allegri

Anche se Ambra Angiolini ha iniziato come soubrette nel corso degli anni si è poi specializzata nella recitazione diventando una delle attrici più brave e talentuose del panorama cinematografico italiano. Tra i suoi film più conosciuti ricordiamo: Saturno Contro, Bianco e nero, Ti ricordi di me?, Un natale stupefacente, 7 minuti, Al posto tuo, Brave ragazze, Vengo anch’io, Stai lontana da me.

Ambra Angiolini è diventata uno dei punti di riferimento della cinematografia italiana e il suo successo lo si attribuisce, almeno per quanto riguarda i suoi esordi al famoso programma Non è la rai di Gianni Boncompagni. Inizialmente, la ragazza partecipò al famoso programma di Boncompagni Bulli e pupe per poi essere inserita a Non è la Rai, uno dei programmi di punta di quel periodo. Ultimamente si è parlato davvero molto della vita privata di Ambra Angiolini e in particolare della fine della storia con Massimiliano Allegri, CT della Juventus. Ecco cosa è successo. Allegri con un’altra e Ambra?

Qualcuno ha perso la testa per Massimiliano Allegri, ex di Ambra Angiolini. I due si sono separati alcuni mesi fa, la fine del loro amore è stata molto chiacchierata anche, soprattutto per la questione del tapiro d’oro che Striscia la notizia ha consegnato ad Ambra non appena la storia si era conclusa e per il tradimento di lui verso la ex show girl di Non è la Rai.

Dopo le polemiche insorte a seguito di quell’episodio sono stati molti i rumors sulla nuova vita sentimentale di entrambi e oggi, sembra, che l’allenatore della Juve abbia scelto proprio una collega di lei.

Come tutti ricordiamo questa non è stata la storia d’amore più grande che Ambra Angiolini ha vissuto. L’attrice reduce dal successo della serie Tv Disney + diretta da Ozpetek, Le fate ignoranti, è stata a lungo con il cantante Francesco Renga. I due non si sono mai sposati ma hanno avuto due figli, una dei due Jolanda molto attiva sui social tanto da coinvolgere il padre in alcuni simpatici video che condivide sul suo profilo.

Ambra Angiolini, una vita sentimentale tormentata

La storia con Francesco Renga è stata un grande amore e ci ha fatto sognare tutti, i fan della coppia hanno sperato pe anni di vederli tornare insieme ma quando è arrivato Allegri tutti hanno creduto che tra lui e Ambra Angiolini fosse vero amore. Ma poi anche con Allegri la storia è finita e adesso pare esserci un’altra persona.

Ma come si è conclusa la storia tra i due? Come abbiamo detto nella faccenda del tapiro d’oro c’entra un tradimento di Allegri che durante una vacanza sarebbe addirittura fuggito con un’altra donna. Ambra ha sicuramente sofferto molto, com’è normale che sia, per la storia d’amore finita e oggi a distanza di mesi per lei un duro colpo. Allegri si troverebbe in Sardegna in vacanza con una bellissima donna dai capelli scuri.

Nessuno conosce il nome della donna che in questi giorni si gode le vacanze con l’allenatore ma tante sono le foto che girano sul web e sui giornali che mostrano la nuova coppia in vacanza al mare.

Tutto quello che sappiamo è che si tratta di una collega che lavora con lui in ambito sportivo e che Ambra non sembra accusare molto la situazione, per lei Allegri appartiene già al passato. Forse questa sua indifferenza dipende dal fatto che anche lei è stata fotografata in compagnia di un’altra persona.