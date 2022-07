Addio Mara Venier, i fan distrutti. Le terribili parole della conduttrice

Mara Venier, un addio che spezza il cuore dei fan: ecco cos’ha svelato la conduttrice.

Mara Venier ha parlato di un doloroso addio e ha subito preoccupato i suoi fan. La conduttrice di Domenica In ha allarmato gli spettatori con le ultime dichiarazioni circa il suo futuro nel mondo dello spettacolo.

Mara Venier, al secolo Mara Povoleri, è alla conduzione del programma di intrattenimento dal 1993, rimanendo il volto di Domenica In per ben tredici stagioni. La conduttrice è entrata fin da subito nel cuore degli italiani facendogli compagnia nei pomeriggi di domenica assieme a tanti ospiti.

La conduttrice e opinionista ha cominciato la sua carriera come modella ed è passata poi al cinema alla fine degli anni ’80. Fu Nanni Loy, talent scout, a portarla in tv come presentatrice. All’inizio affiancò Luca Giurato nell’edizione 1993-1994 di Domenica In, e nella stagione successiva divenne l’unica conduttrice. Il successo fu enorme, tanto che, come sappiamo, Mara Venier è rimasta a condurre il programma fino allo scorso anno.

Cresciuta a Mestre, il volto noto della Rai ha una figlia, Elisabetta Ferracini, anche lei conduttrice, e un figlio. La più grande è frutto dell’unione tra la conduttrice e Francesco Ferracini, attore scomparso nel 2016, mentre il secondogenito è figlio dell’amore tra lei e l’attore Pier Paolo Capponi.

Insomma, una carriera piena di soddisfazioni per Mara Venier, ma adesso il suo futuro da conduttrice sembra in pericolo.

L’addio di Mara Venier: le parole della conduttrice

I fan di Mara Venier possono stare tranquilli almeno per un altro anno: la conduttrice ha confermato la sua presenza nella stagione 2022/2023 di Domenica In. In futuro, però, le cose potrebbero cambiare.

La Venier infatti ha accennato in passato a un possibile addio alla trasmissione. Tra le motivazioni ci sarebbe la volontà di stare vicina al marito Nicola Carraro. L’uomo si è dimostrato comprensivo e ha lasciato che fosse la moglie a decidere se riprendere in mano il timone o se lasciare Rai 1 e dedicarsi a vita privata.

“Io ho anche altre proposte, non ho solo Domenica In, volendo potrei continuare a lavorare anche senza Domenica In e magari divertendomi anche di più” ha affermato la conduttrice. “Però Domenica In è il programma che mi ha dato tutto. Dico sempre che è l’ultimo anno che la faccio, ma poi diventa per me molto difficile staccarmi da questa trasmissione. Me ne andrò da Domenica in quando il pubblico si stancherà di me.”

Insomma, per ora sembra che Mara Venier non abbia intenzione di lasciare la trasmissione, ma lascia aperta comunque la possibilità di un addio, sia per motivi personali, sia per seguire altre proposte più allettanti. Ogni anno potrebbe essere l’ultimo.