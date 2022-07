Un dramma senza fine, Charlene di Monaco di nuovo in ospedale.

Charlene di Monaco è stata vista di nuovo in ospedale. Che cosa è successo questa volta?

Charlene di Monaco ancora a contatto con i medici: la principessa è stata vista in ospedale di nuovo. Dopo il lungo periodo di sofferenza per via di una brutta malattia e dopo aver contratto anche il Covid-19, la principessa preoccupa di nuovo i fan. Ma che cosa è successo questa volta?

Conosciuta dai più per essere principessa del Principato di Monaco e consorte del principe Alberto II di Monaco, Charlene è stata una nuotatrice di successo e anche modella. È nata a Bulawayo, in Zimbabwe, e già da piccola si è appassionata al nuoto. Nel 1999 ha vinto una medaglia d’oro e una d’argento ai Giochi panafricani.

Nel 2000 ha partecipato alle olimpiadi di Sydney e si è classificata quinta alla staffetta 4×100. Purtroppo la sua carriera sportiva si è conclusa nel 2008 a causa di un infortunio alla spalla. Charlene ha vinto diversi titoli nazionali e ha acquistato fama grazie alle sue performance nel nuoto.

Nel 2006 si è fidanzata con Alberto II di Monaco, convertendosi al cattolicesimo. I due si sono sposati il 1° luglio 2011 e Charlene è diventata principessa consorte, ricevendo il titolo di Sua Altezza Serenissima.

Charlene di Monaco all’ospedale: cosa è successo

Negli ultimi mesi Charlene di Monaco ha conosciuto più volte la malattia. Nel 2021 la principessa era stata ricoverata a causa di un esaurimento fisico e mentale, e le sue condizioni avevano destato molta preoccupazione nella popolazione.

Il palazzo reale aveva tenuto in costante aggiornamento i fan e lo stesso Alberto II si era visto costretto a chiarire che le condizioni di salute della moglie non dipendevano dalla loro relazione, ma da fatti privati della donna.

Per fortuna la principessa si era rimessa nei mesi successivi, ma aveva poi dovuto fare i conti anche col Covid che l’aveva allontanata per un po’ dai suoi famigliari. La guarigione era stata “lunga e dolorosa”, ma alla fine si è conclusa per il meglio.

Qualche giorno fa Charlene di Monaco è stata vista di nuovo in ospedale, ma questa volta i suoi sostenitori possono stare tranquilli: la principessa si è recata nel reparto maternità per incontrare i neonati e conoscere i neo-genitori della struttura.

La visita si è svolta nel rispetto totale dei degenti e delle misure di sicurezza per contrastare la pandemia. La principessa non ha mai nascosto il suo amore per i bambini, e la visita degli ultimi giorni ne è una conferma.