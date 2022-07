Professoressa del Corsivo: Elisa Esposito e la ‘proposta indecente’ di Alfonso Signorini. Spunta la verità

In queste ore è arrivata una notizia bomba che ha davvero spiazzato tutti, la stessa Elisa Esposito, diventata famosa per il suo parlare in Corsivo pare si stata contattata proprio da Alfonso Signorini.

La giovanissima Elisa Esposito ha trovato il suo successo proprio attraverso i social, soprattutto Tik Tok, diventando per tutta Italia la professoressa del ‘corsivo’, questo strano modo di parlare che suona particolarmente fastidioso.

Ma la stessa ragazza gioca su questa situazione dell’assurdo con il suo fidanzato che nei video appare esasperato dal modo di parlare assurdo della giovane. In diverse occasioni la Esposito ha spiegato che ovviamente il suo è un personaggio che vuole essere comico, ma questo non è bastato a fomentare gli haters della giovanissima influencer che la additano di essere ‘vergognosa’.

Inoltre non le è stata di aiuto la sua partecipazione alla famosa trasmissione radiofonica dove, mentre leggeva i primi versi della Divina Commedia, le è stato chiesto da chi fossero stati scritti e lei non lo sapeva. L’indignazione pubblica è insorta.

Elisa Esposito ha subito una shitstorm pesantissima da personaggi noti e meno. Sicuramente la sua performance in radio non è stato un bel biglietto da visita per la ragazza, ma quello che senza dubbio è indiscutibile è che da sola è riuscita a ritagliarsi uno spazio notevole nel mondo dello spettacolo, tanto che diversi locali la invitano per fare delle serate.

Nel bene o nel male Elisa Esposito ha trasformato la sua gag del Corsivo in un lavoro che per quanto possa essere un fulmicotone, nell’immediato sta portando i suoi frutti, tanto che proprio la giovane, attraverso il suo canale Tik Tok ha pubblicato un video dove rilascia una dichiarazione sconvolgente.

Proprio Elisa Esposito potrebbe essere una delle partecipanti del GF Vip

È proprio Elisa Esposito a rivelarci attraverso un video pubblicato sul suo canale Tik Tok che le è stato chiesto di partecipare alla prossima edizione del Grande Fratello Vip, che aprirà la sua famosa porta rossa a settembre, sarà stato proprio Alfonso Signorini, che ha sicuramente fiuto per i nuovi talenti, ad averla contattata per farle questa proposta incredibile?

La giovane continua a dire nel video, “Quando ti chiedono di partecipare ad una delle trasmissioni più famose d’Italia. E perché proprio il GF Vip?”

Ovviamente non essendo ancora usciti ufficialmente tutti i nomi dei partecipanti non possiamo sapere se con questo video la Esposito abbia voluto giocare e scherzare sulla questione o se si tratta di un annuncio clamoroso.

Essendo in questo momento una dei personaggi pubblici più chiacchierati del web non sarebbe nemmeno una cosa troppo assurda vederla all’interno della casa più spiata d’Italia.

Quello che sicuramente appare davvero strano e che fa storcere il naso è che i concorrenti sono tenuti a mantenere il silenzio fino alla comunicazione ufficiale, quindi appare difficile che proprio Elisa abbia potuto rivelare una notizia così importante, ma chi può dirlo che non abbia avuto il via livera dalla produzione?

Al momento nessuna conferma ufficiale per la presenza della professoressa del Corsivo all’interno della casa del Grande Fratello, i nomi confermati fino a ora sono, Pamela Prati, Ginevra, sorella di Elettra Lamborghini, la cantante Chadia Rodriguez, George Ciupilan e un calciatore napoletano su cui ancora non si ha la conferma definitiva se si tratti di Ciro Ferrara, di suo figlio, o di Armando Maradona Junior.

Insomma siamo ancora in attesa di conoscere gli altri partecipanti, tra cui il chiacchieratissimo Antonino Spinalbese che dopo le ultime rivelazioni potrebbe essere una presenza fondamentale per il reality di Canale 5.

Nel frattempo i fan di Elisa Esposito stanno incrociando le dita per lei per vederla all’interno della casa, chissà se le è davvero arrivata la ‘proposta indecente’ da Alfonso Signorini?

Una cosa è certa, molti Vip (o quasi tali) in questi giorni sono attaccati al telefono nella speranza della chiamata del famoso conduttore e direttore di Chi. Il Grande Fratello Vip fa gola a molti.