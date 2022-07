Pippo Baudo, preoccupanti condizioni di salute. Il figlio Alessandro rientra di corsa in Italia

Grande paura per Pippo Baudo: il figlio è tornato in Italia per stargli vicino. Ecco cosa è successo

Pippo Baudo, storico presentatore e volto della TV italiana, sta facendo preoccupare i telespettatori: il figlio Alessandro è tornato in Italia per assisterlo. Le sue condizioni di salute sono così gravi?

Ogni generazione si ricorda Pippo Baudo: tutti, chi più chi meno, lo hanno visto sui palchi dei famosi programmi televisivi per condurre serate indimenticabili.

Il presentatore ha raggiunto il traguardo di 86 anni lo scorso giugno, ed è lecito chiedersi come vada la sua salute. Nonostante l’energia quasi inesauribile, il conduttore ha la sua età e i suoi acciacchi.

Il suo esordio risale agli anni ’60, durante i quali comincia a condurre le sue prime trasmissioni come Telecruciverba e Primo Piano. Lo ricordiamo in particolare per la stori a conduzione del Festival di Sanremo, di cui ormai è il volto indimenticabile.

Pippo Baudo non appare in TV da diverso tempo, ma il ricordo è di certo ancora vivo in tutti gli italiani, giovani o più anziani. La sua salute, però, ultimamente aveva preoccupato il figlio Alessandro, che era tornato di corsa in Italia dal padre.

Pippo Baudo: le preoccupanti condizioni di salute

Alessandro, figlio della relazione tra Pippo Baudo e Mirella Adinolfi, è tornato da poco a Terni, dove risiede il padre, direttamente dall’Australia. Il motivo è presto detto: l’uomo era preoccupato per la salute del padre.

“Papà ha la sua età” ha detto Alessandro in un’intervista, “ma la sua tempra è forte, la sua voce squillante.” Il figlio sembra essere abbastanza tranquillo, ma come sta davvero Pippo Baudo?

Al momento il conduttore sembra essere in una situazione stabile, ma il figlio ha deciso comunque di riavvicinarsi per via della sua età. “La mia decisione di trasferirmi in Italia è un modo anche per dirgli: Io sono vicino a te, se hai bisogno chiama e io corro”.

Alessandro, che di professione fa il musicista, non ha sempre saputo di essere il figlio di Baudo. Inizialmente pensava fosse uno zio residente in Italia, ma la verità era ben diversa.

Adesso il rapporto tra i due è molto forte, tanto che l’uomo ha deciso di lasciare l’Australia e trasferirsi a un’ora di macchina dal padre. Una scelta non semplice, ma che deriva dall’apprensione di un figlio per la salute del genitore. Genitore che, per quanto ancora pieno di vita, rimane comunque una persona a cui state vicino.