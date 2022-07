Colpo di scena Sanremo 2023, Amadeus spiazza tutti: incredibile decisione che lascia senza parole

Amadeus ha svelato la sua decisione per Sanremo 2023 lasciando tutti a bocca aperta: ecco che cosa ci aspetta

Svelata un’altra sorpresa per il prossimo festival di Sanremo: Amadeus ha annunciato la sua decisione lasciando tutti con un palmo di naso. Una rivelazione inaspettata che ha sconvolto tutti i telespettatori.

Il successo di Amadeus a Sanremo è innegabile, e proprio per questo è stato confermato come conduttore della kermesse per la quarta volta. Genuino, spontaneo, sempre rispettoso degli ospiti e mai noioso, il conduttore ha conquistato di nuovo la Rai e tornerà a febbraio 2023 per la prossima edizione del festival. Amadeus è stato riconfermato anche per l’edizione del 2024.

La prima edizione condotta da Amadeus è quella del 2020, affiancato da Fiorello. La coppia ha fatto faville, tanto da portarsi a casa il 54,78% di share medio: l’edizione di quell’anno è stata la più vista dal 1999. Il successo ottenuto ha fatto vincere alla coppia il premio Biagio Agnes 2020 nelle categorie Premio costume e società e Premio Evento TV dell’anno.

Amadeus è stato conduttore anche de L’eredità per diversi anni, dove ha conosciuto l’attuale moglie Giovanna Civitillo, ballerina nel programma. I due hanno una relazione dal 2003 e si sono sposati nel 2009. Prima di lei era stato sposato con Marisa di Martino.

Il conduttore tiene molto a Sanremo e al suo pubblico, tanto che non si risparmia in ospiti e rivelazioni incredibili. L’ultima è di pochi giorni fa: Amadeus ha svelato l’ennesima sorpresa per la prossima edizione di Sanremo, e l’annuncio ha stupito tutti gli spettatori. Ai microfoni del TG1 il conduttore ha svelato qualcosa di davvero inaspettato.

Amadeus a Sanremo: l’incredibile annuncio

Dopo Chiara Ferragni e Soleil Sorge si aggiunge un altro nome alla lista di co-conduttori del festival, e questo ha davvero spiazzato tutti. Il nuovo conduttore sarà presente in ogni serata, dal 7 all’11 febbraio, e affiancherà Amadeus in tutto e per tutto.

Stiamo parlando di Gianni Morandi, che in passato aveva condotto le edizioni del 2011 e 2012. Al fianco di Amadeus ci sarà un altro uomo carismatico e amato dagli italiani: una carta davvero vincente che il conduttore ha deciso di giocare con sapienza.

La rosa dei conduttori si sta ampliando e ci saranno sicuramente altre sorprese. La curiosità di vedere tutti questi nomi insieme è molta e continua a salire, soprattutto perché gli annunci non sono finiti. Sarà sempre Amadeus a dare le notizie ufficiali, per evitare di ricadere nel gossip e nelle fake news.