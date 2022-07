Sconvolgente verità Blanco: “ed io tra di voi…”, coinvolto nella separazione tra Rkomi e Paola Di Benedetto

Un amore mordi e fuggi quello tra Paola Di Benedetto e Rkomi, l’ultimo avvistamento della coppia da parte dei paparazzi è stato a una cena con Chiara Ferragni e Fedez, da quel momento, qualche settimana fa la coppia sembra essere scomparsa dai radar. I rumors al momento vorrebbero il coinvolgimento di una terza persona in questa faccenda. Ecco tutta la verità.

La storia d’amore molto veloce tra Rkomi e Paola Di Benedetto si sarebbe conclusa per volere della new entry nella giuria di X Factor che a quanto pare in questo periodo preferisce concentrarsi sul lavoro e non può permettersi distrazioni. In aggiunta a questa che sarebbe la motivazione ufficiale sembra poi che Rkomi sia stato avvistato in compagnia di una bionda.

Il gossip al riguardo si è sfrenato e se da una parte ha cercato un’altra donna accanto al cantante di Insuperabile, dall’altra ha anche stanato Paola Di Benedetto e sembra che qualcun altro abbia avuto un ruolo attivo nella vicenda.

Blanco terzo incomodo?

Delle molte voci che circolano al riguardo una delle più accreditate vedrebbe un certo interesse di Paola verso Blanco, reduce dalla vittoria di Sanremo insieme a Mahmood con la canzone Brividi.

Da parte sua neppure Blanco ha una vita sentimentale tranquilla, di recente si è separato dalla sua storica fidanzata Giulia Lisioli, che per altro avrebbe tradito e tutto sarebbe stato scoperto con un video, dopo questa burrascosa chiusura Blanco ha avuto un flirt con la ballerina Martina Valdes. In questo aspetto Blanco e Paola si somigliano perché a entrambi sono stati attribuiti diversi flirt.

Si sa, siamo in piena estate e la voglia di evasione insieme al caldo creano un cocktail micidiale.

Paola Di Benedetto come sappiamo è stata madre natura nello storico programma condotto da Paolo Bonolis, Ciao Darwin e anche in quel periodo sono state diverse le storie d’amore che le hanno attribuito. Tra le storie serie invece ricordiamo Federico Rossi del duo musicale Benji & Fede e poi la storia con il calciatore Matteo Gentili e poi quella alla quale hanno assistito tutti durante l’Isola dei Famosi nell’edizione 2018.

In questo triangolo che il gossip ha voluto considerare, per parafrasare una famosa canzone di Renato Zero, in realtà non vi sono altro che parole e Blanco sarebbe un altro dei nomi che i giornali e il web hanno pescato tra le opzioni per sostenere quella che al momento sembra una “semplice” separazione tra due persone che per divergenze professionali e non solo si sono lasciate.

Certo quel messaggio con il quale Rkomi, che presto vedremo al tavolo dei giudici di X Factor, ha lasciato Paola ha fatto pensare ai più classici retroscena. Retroscena che non sono stati confermati dai fatti e che, pertanto, restano solo parole.