Tra Francesco Totti e Ilary Blasy spunta un uomo, sembra aver avuto un ruolo nella separazione

Continuano ad arrivare indiscrezioni sulla separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasy, nonostante i due si siano allontanati dalla questione subito dopo aver sganciato la bomba, continuano a spuntare tasselli che mettono insieme i pezzi. Spunta un uomo e sembra abbia avuto un ruolo nella separazione.

Sulla questione della separazione da Francesco Totti e Ilary Blasi inizia a esserci un po’ troppo affollamento, da quando la coppia ha comunicato ufficialmente di separarsi hanno iniziato a uscire indiscrezioni sempre più insistenti sui due.

C’è chi ha parlato di messaggi compromettenti trovati sul cellulare della Blasi da parte di Totti che avrebbero portato alla chiusura definitiva. Sono molto persistenti anche le voci del flirt del calciatore con Noemi Bocchi.

Quello che è certo è che i due hanno deciso di vivere la situazione in maniera completamente opposta, Ilary è partita per un lungo viaggio con i figli, ma continua a essere attivissima sui social pubblicando foto dove la si vede sempre splendida e anche provocante, mentre Francesco Totti si è chiuso in un clamoroso silenzio stampa dopo le foto che lo ritraevano proprio sotto casa della Bocchi.

In mezzo a tutto questo delirio mediatico, inizialmente aveva anche parlato l’ex marito della presunta nuova fiamma del famoso calciatore Mario Caucci, mettendo in guardia l’uomo dalle intenzioni della donna, dicendo che è interessata all’esposizione mediatica, poi anche lui ha deciso di non esprimersi più sull’argomento.

Chi è vicino alla ex coppia Totti Ilary in questo momento sembra non voler rilasciare nessuna dichiarazione, e a domanda diretta le risposte sono particolarmente diplomatiche, come nel caso della collega della Blasi, Vladimir Luxuria che è stata opinionista per tutta l’ultima stagione conclusa da poco dell’Isola dei Famosi, e quindi probabilmente ha visto da vicino questa separazione arrivare alla ribalta mediatica, ma le uniche parole che pronuncia a riguardo sono, “Ilary è una tosta, che saprà di certo come cavarsela in questa situazione”.

Invece sembra che ci sia un uomo molto intimo della Blasi che lascia intendere aver avuto un particolare ruolo per quanto riguarda la separazione, si tratterebbe proprio di un altro collega di Ilary, il co-conduttore inviato dell’Isola dei Famosi, Alvin.

Alvin lancia messaggi ambigui, forse ha a che fare con la separazione?

Nonostante dopo la notizia ufficiale della separazione tra Ilary e Francesco anche Alvin non abbia più rilasciato dichiarazioni, in precedenza, in tempi ancora non sospetti, ha detto alcune frasi che a oggi appaiono particolarmente compromettenti, facendo pensare ai più attenti che forse possa centrare molto di più di quello che sembra in tutta questa storia.

Anche se per molti mesi Alvin è stato lontano da Ilary, essendo stato inviato direttamente in Honduras per il reality, si sa che i due sono sempre rimasti particolarmente in contatto, tra i due c’è un profondo rapporto di amicizia, portandoli a condividere non solo questioni lavorative ma anche private.

Così l’indiscrezione arriva proprio da Dagospia che lancia la bomba dicendo che Alvin non sarebbe poi così estraneo alla separazione, ripercorrendo i momenti che precedono la rottura ufficiale viene subito alla memoria quel commento fatto da Alvin che ha tirato in ballo proprio Totti durante l’ultima puntata dell’Isola dei Famosi.

Le parole dell’inviato suonano davvero ambigue, proprio durante la chiusura, come ringraziamenti e per elogiare Ilary dice, “Aveva ragione Francesco Totti, sei unica”, portando la conduttrice a commuoversi in diretta, un riferimento davvero devastante vista la situazione che si sarebbe creata da lì a pochissimo.

Il pubblico era ignaro ma molto probabilmente Alvin no, quindi è stata una frecciatina ben piazzata?

Inoltre nei giorni a seguire sono apparsi alcuni scambi via social tra Alvin e Francesco che, con gli occhi di oggi, lasciano davvero pensare. Francesco commenta su Instagram la frase di Alvin di buttare Ilary in mare scrivendo “Numero 1”, sembrava molto scherzoso, ma se invece fosse stato particolarmente sarcastico e un po’ avvelenato?