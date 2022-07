Anna Falchi ha perso la testa. Non potete immaginare chi è lui

Sembra che Anna Falchi sia innamorata e che abbia ritrovato il sorriso accanto a un uomo bellissimo e molto famoso che tutti conosciamo.

Anna Falchi ha raggiunto la fama negli anni novanta diventando nota al pubblico italiano tra cinema e televisione, per la conduzione di alcuni programmi televisivi e per la partecipazione a diversi film di successo del periodo.

Una sex symbol tra le donne più ammirate della sua generazione e di cui si è tanto parlato sia sul piano professionale che personale. In particolare sulla vita privata della show girl si è detto molto e adesso vi raccontiamo di una possibile nuova storia d’amore.

Da circa 11 anni Anna Falchi portava avanti una relazione con Andrea Ruggeri, relazione che, dopo così tanto tempo, si è conclusa e Anna Falchi è tornata single, anche se per poco tempo a quanto sembra.

Una relazione di 11 anni è da considerarsi a tutti gli effetti seria e infatti Falchi e Ruggeri erano anche andati a convivere, ma poi da un giorno all’altro la relazione si è conclusa e le motivazioni possono essere le più svariate.

La verità è che dopo tanti anni insieme le motivazioni alla base di una separazione possono essere davvero tante. Attualmente però Anna Falchi sembra aver trovato una nuova svolta nella sua vita con Walter Rodinò con il quale è stata vista insieme in atteggiamenti inequivocabili.

C’è proprio lui, ora, al fianco di Anna Falchi?

Rodinò è un uomo abbastanza vicino al mondo di Anna Falchi dal momento che si occupa di comunicazione ed è un suo coetaneo. Questo aspetto è molto importante se pensiamo alle molte cose che i due possono condividere e al fatto che con il precedente fidanzato c’era un divario troppo grande, di interessi e di tempo speso insieme dal momento che i due non si vedevano quasi mai perché avevano orari molto diversi e gli impegni rispettivi gli impedivano di vedersi con costanza pur vivendo praticamente insieme!

Con Rodinò, Anna Falchi condivide anche il fatto di essere genitore, hanno entrambi una figlia e sicuramente possono capirsi anche da questo punto di vista. Sarà questa la storia per sempre di Anna Falchi? Per il momento non ci è dato saperlo e come sappiamo le storie importanti per Anna Falchi sono state molte, per esempio ricordiamo quella con Stefano Ricucci.

Di sicuro Anna Falchi ha saputo mantenere buoni rapporti quasi con tutti e sicuramente con gli uomini dai quali ha avuto sua figlia Alyssa, l’imprenditore Danny Montesi che praticamente fa parte della sua famiglia e lei considera parte della sua vita per il solo fatto di essere il padre di sua figlia.

La vita di Anna Falchi è dunque piena d’amore e questo a prescindere dalla relazione in corso e da quanto lei stessa ha raccontato riesce a mantenere ottimi rapporti con tutti.