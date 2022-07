Quanto guadagna Giorgio Armani? Si parla di cifre che arrivano alle stelle

Giorgio Armani, un nome una certezza dell’alta moda. I suoi abiti fanno il giro del mondo e vengono indossati dalle celebrità di spicco di ogni settore, dal cinema alla politica ma quanto guadagna un imprenditore d’alta moda come lui? La cifra vi sorprenderà.

Giorgio Armani è una delle firme più importanti dell’alta moda, lo stilista il cui nome ha fatto il giro del mondo e che alle sue origini si è ispirato agli abiti di Cary Grant e di molti divi del cinema anni 50. Con il suo stile classico infatti ha fatto concorrenza alla stessa Chanel e i suoi abiti oggi sono istituzione. Invidiati e desiderati in tutto il mondo.

Armani rappresenta lo stile italiano per eccellenza e la sua è sicuramente una delle storie più belle da raccontare, l’esempio di un imprenditore che da un’idea ha raggiunto l’olimpo della moda, ma vi siete mai chiesti quanto guadagna Giorgio Armani?

All’inizio degli anni Settanta con l’avvento del pret a porter sia maschile che femminile, fece capolino in questo settore proprio il giovane Giorgio Armani che muoveva i suoi primi passi nel mondo della moda. Le giacche destrutturate furono il primo capo con il quale si presentò, un vero e proprio biglietto da visita.

Da quei timidi ma efficaci esordi Giorgio Armani ha percorso la strada in salita verso il successo distinguendosi con classe, innovazione e praticità, ma soprattutto scegliendo sempre tessuti di qualità e preoccupandosi anche dell’ambiente.

Una delle curiosità di cui forse non tutti sono a conoscenza è il fatto che la cantante Alexia, proprio lei che tra gli anni Novanta e Duemila ci proponeva hit estive come The Summer is Crazy, Uh lalala, Happy e molti altri, sarebbe una parente di Giorgio Armani, precisamente la moglie di uno dei nipoti dello stilista, Andrea Camerana.

Di sicuro tra le molte cose che il pubblico non conosce della vita di Giorgio Armani una è sicuramente quella relativa al suo guadagno. Quanto guadagna Giorgio Armani?

Il patrimonio di Giorgio Armani

Sicuramente Giorgio Armani non fa fatica ad arrivare a fine mese e anche se la sua condotta è tra le più rette che si vedono nel mondo delle celebrità, basti pensare alle sue iniziative in favore dell’ambiente e all’intenzione di non voler sprecare i tessuti.

Ebbene secondo Forbes che ogni anno fa la classifica degli uomini più ricchi del mondo, Giorgio Armani sarebbe al sesto posto in Italia con un patrimonio di 8,2 miliardi e ciò lo renderebbe lo stilista più pagato al mondo.

Insomma un patrimonio che è senz’altro il frutto di un duro lavoro iniziato negli anni Settanta e che da lì lo ha portato fino alle stelle, con stile, eleganza e identità tutti italiani.