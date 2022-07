Tempesta ilary Blasi: è furibonda, sono saltati i patti e gli accordi con Totti

Qualcosa è andato davvero storto nei patti di riservatezza che erano ben chiari tra Ilary Blasi e Francesco Totti. Adesso lei è furibonda per l’accaduto i patti sono crollati.

Arriva una indiscrezione davvero grossa proprio dal settimanale Chi, qualcosa che va ben oltre i messaggi o i tradimenti, sembrerebbe che si sia creato un vero e proprio muro di omertà nella Capitale, un silenzio e una protezione ad altissimi livelli che tenesse Totti al riparo dall’opinione pubblica rispetto alla sua vita privata.

Per questo motivo diventa quasi impossibile riuscire ad avere qualche informazione in più su quella che viene ormai descritta come l’amante del pupone. Della Bocchi sappiamo poco o niente, separata ma non divorziata, abbiente, mamma ed iscritta allo stesso circolo sportivo di Padel di Totti, però di questo sui suoi profili non compare proprio nulla.

Qualcosa però è andato storto, la rete di protezione che teneva nascosto tutto era solida ma non abbastanza, nessuno del mondo dello spettacolo, del calcio o degli amici stretti della coppia ha parlato, nonostante tutto sono uscite le famose fotografie sul settimanale Chi che ritraevano Totti sotto casa della donna scatenando l’interesse mediatico e la frenesia delle testate di cronaca rosa.

Roma ha cercato di arginare ma il Tevere ha ‘esondato’. Da quel momento il muro è crollato lasciando che si scatenasse la furia di Ilary, “Il patto era che nessuno si facesse sorprendere con nuove o vecchie fiamme”.

Le continue smentite del tradimento da parte di Ilary e Francesco

Quello che abbiamo continuato a sentire era molto chiaro, Francesco Totti non ha tradito Ilary con la Bocchi, dal settimanale Chi arrivano chiare le parole, il calciatore ha “negato fino alla noia, con la moglie e con gli amici, di avere avuto una relazione con Noemi”.

Al contempo la stessa Blasi ha smentito categoricamente queste voci di un possibile tradimento alludendo a “una brutta figura dei media”. Il magazine di cronaca rosa continua dicendo che se ha mantenuto questa linea così dura era perché “sicura di non essere smentita dai fatti”.

Ma è troppo complicato riuscire a mantenere questo tipo di riservatezza quando ti chiami Blasi o Totti, inevitabilmente la cronaca rosa ha iniziato a incuriosirsi e a scavare sempre più a fondo nella questione.

Questo ha davvero creato la rottura nella coppia, come ci spiega Chi, “Per questo Ilary si è molto arrabbiata quando ha saputo delle foto di Chi”, che poi prosegue con delle affermazioni davvero pesanti, “Il patto era che nessuno si facesse sorprendere con nuove o vecchie fiamme. Forse Totti, senza quelle foto, avrebbe continuato a salvare le apparenze e il matrimonio e a frequentare in segreto Noemi”.

I patti sono saltati come i nervi di Ilary

Dopo le foto che hanno distrutto tutto sono iniziati anche a uscire i primi commenti di avvistamenti del Capitano con la presunta amante, chi li ha visti allo stadio, altri al ristorante e così via.

Una situazione che stava diventando intollerabile per la famosa conduttrice che in quel momento si trovava all’apice della sua carriera, la condizione in cui si è ritrovata catapultata è stata quella della moglie tradita davanti a tutta Italia mentre lei in quel momento stava splendendo nel suo lavoro, questo forse è il punto cruciale che Ilary non riesce a perdonare a Francesco, forse molto più del tradimento.

Fa riflettere anche la decisione del comunicato stampa separato dei due, lei si dissocia sin da subito da Totti con un comunicato più glaciale, Totti invece fa scrivere parole più malinconiche, un sentimento che pare lo racconti molto bene in questo periodo della sua vita.

Che volesse in qualche modo essere ‘beccato’? Sempre secondo Chi pare che l’ex calciatore da quando è andato in pensione appendendo al chiodo le scarpette chiodate è apparso nervoso, malinconico, disarmato, inoltre sempre il settimanale aggiunge, “La scomparsa del padre poi lo ha reso più solo. E mentre Ilary pendeva il volo in tv, Totti si è sentito per la prima volta su un altro piano rispetto a lei, con meno certezze”.

Una certezza però si fa sempre più strada attraverso questo mare magnum, la fine del matrimonio tra Ilary Blasi e Francesco Totti non è avvenuta per il tradimento ‘presunto’ del calciatore, ma le dinamiche sono molto più delicate e profonde.