Iva Zanicchi, il raccontato della tragedia agghiacciante. Sua figlia sopravvissuta

Iva Zanicchi ha raccontato una tragedia agghiacciante che sorprende e dai toni si comprende tutta la sua angoscia.

In queste settimane si è parlato molto dei palinsesti della prossima stagione televisiva, sia Mediaset che Rai e diversi programmi, in particolare i reality show sono al centro dell’attenzione circa in nuovi possibili concorrenti. Anche Ballando con le stelle condotto da Milly Carlucci non è da meno e per la prossima stagione del programma una delle concorrenti sarà proprio lei Iva Zanicchi.

Iva Zanicchi è emersa nella scena musicale contemporaneamente a Mina, Ornella Vanoni e altre, erano gli anni sessanta e anche lei si distinse per la sua voce, anche se al tempo Mina deteneva lo scettro di cantante più grande del Paese.

Se quest’ultima però si è a un certo punto ritirata dalle scene, Iva Zanicchi si è anche reinventata come presentatrice e negli anni Ottanta e Novanta ha presentato Ok il prezzo è giusto ed è intervenuta ad altri programmi Tv del tempo come per esempio La sai l’ultima? Serata d’onore, Buona domenica e molti altri.

Iva Zanicchi ha anche intrapreso la carriera politica diventando eurodeputata di Forza Italia dal 2008 al 2009 e poi eurodeputata del Popolo delle libertà dal 2009 al 2014. Una carriera quindi, quella di Iva Zanicchi, piena di esperienze senza contare le sue partecipazioni a Sanremo dove a portato a casa per tre volte la vittoria.

Una situazione preoccupante da affrontare

Di recente, come ci hanno riportato le cronache delle scorse settimane a Marmolada si è staccato un grande blocco di ghiaccio che cadendo ha provocato alcune vittime.

Al momento ci sono ancora dei dispersi e nel frattempo Iva Zanicchi ha detto la sua al riguardo ai microfoni di Estate in diretta dove ha dichiarato qualcosa di agghiacciante a pensarci. Il giorno della tragedia in zona era presente anche la figlia della cantante, Michela: “Anche quando lei era a casa io la chiamavo. Ho vissuto con angoscia”.

Siamo in un periodo storico in cui i ghiacciai si stanno sciogliendo a vista d’occhio e da un anno all’altro la situazione cambia velocemente. Andare in montagna oggi è diventato più pericoloso, per questo motivo è necessario prestare molta attenzione, lo ha detto la stessa Iva Zanicchi durante il suo intervento: “Bisogna fare molta attenzione. La montagna è più pericolosa forse del mare”.

Le parole di Iva Zanicchi sono quelle di una madre che con un appello accorato chiede alle persone tutte, come fossero suoi figli di fare molta attenzione e di non lasciarsi andare a lunghe passeggiate in montagna senza studiare prima il territorio in cui ci si muove.

Purtroppo le condizioni climatiche hanno reso molto complicate certe esperienze dal momento che i ghiacciai si stanno sciogliendo molto velocemente e che la natura non è più come una volta.