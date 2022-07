Maurizio Costanzo, cifre folli. Ecco quanto guadagna l’Highlander della televisione

Maurizio Costanzo uno dei pilastri della televisione guadagna cifre blu. Di quanto parliamo? Ve lo raccontiamo qui.

Maurizio Costanzo è la storia del giornalismo e della televisione in Italia, l’uomo che ha saputo portare un altro modo di fare il talk show in televisione, basti pensare al celebre Maurizio Costanzo show, che ha cresciuto almeno due generazioni e programmi precedenti come Bontà Loro e Fascination.

Giornalista e scrittore, uomo di grande livello culturale Maurizio Costanzo è stato sposato più di una volta ma da tanti anni resta fedele alla regina di Mediaset, Maria De Filippi. Una coppia d’oro in tutti i sensi, anche per i guadagni di lui. Sapete di che cifra stiamo parlando?

Sicuramente il modo di fare televisione di Costanzo è più simile al modello americano e possiamo dire che il talk show così concepito è arrivato in Italia grazie a lui. Nel salotto di Costanzo si sono susseguiti tanti personaggi tra attori, cantanti, opinionisti e figure di spicco anche politiche alcune di queste diventate poi famose grazie alle presenze al Maurizio Costanzo Show. Per esempio sapevate che Valerio Mastandrea ha esordito proprio lì? E con lui anche la mitica Tina Cipollari oggi presenza fissa di Uomini e donne.

Paese Sera è stato l’esordio giornalistico di Costanzo, all’epoca era una delle testate italiane più importanti e in seguito il suo percorso ha proseguito con il settimanale TV sorrisi e canzoni e poi con Grazia di cui è stato caporedattore. Per l’età che ha oggi è praticamente testimone dei decenni più importanti della storia d’Italia, pensiamo per esempio agli anni di piombo e agli inizi degli anni 90 con la caduta della prima Repubblica l’omicidio di Falcone e Borsellino e un attentato di cui lui stesso con Maria De Filippi avrebbe dovuto essere la vittima ma che per fortuna non andò a segno.

Forse non saprete che Costanzo è anche stato autore di canzoni tra le più famose in Italia, una di queste Se telefonando cantata dalla diva italiana per eccellenza: Mina.

Insomma di Maurizio Costanzo sappiamo veramente tutto ma chi è a conoscenza dei suoi guadagni?

Quanto guadagna Maurizio Costanzo?

In molti sono curiosi di sapere quale sia il guadagno di un personaggio così famoso come Maurizio Costanzo.

Rispetto alla sua età ed esperienza Costanzo dice: “Io faccio questo mestiere da 40 anni…Ho una pensione da giornalista e da quando avevo 17 anni che faccio il giornalista“.

Una carriera veramente lunga la sua, iniziata appena diplomato. Ma non dobbiamo dimenticare che Costanzo è sposato con la De Filippi che a sua volta ha un fatturato davvero alto grazie alla sua casa di produzione televisiva, la Fascino con un fatturato di 70 milioni di euro.

Ovviamente si tratta di cifre ipotetiche e non confermate da lei o dal marito. Ma chiaramente se ne può fare una deduzione.