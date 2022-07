Avreste mai detto che la bambina nella foto è oggi un’imprenditrice digitale? L’avete riconosciuta?

Nella foto possiamo vederla accanto a sua madre e vederla così è incredibile pensare che sarebbe diventata uno dei volti più conosciuti del web. E’ proprio lei la bambina nella foto!

Il mondo dello spettacolo di oggi non è più quello di una volta e oggi i vip e le celebrità in generale sono anche quelle nate sul web, nel mondo digitale e che praticamente si sono inventate un mestiere. Sul web a cominciare da YouTube, piattaforma pioniera di questo nuovo modo di fare spettacolo, possiamo trovare un po’ di tutto a seconda della categoria che ci interessa, dalla cucina, al make-up alla moda, passando per i videogiochi e la musica.

Per ciascuna di queste categorie c’è stato almeno un pioniere del settore, per esempio Clio MakeUp è stata la prima a fare i tutorial di trucco su YouTube e oggi è un’imprenditrice del settore.

Victor Lazlo invece è stato uno dei primi a fare le recensioni dei film su YouTube. Ma in che ambito si muove la persona di cui stiamo parlando e che vediamo bambina in foto?

A guardare con attenzione potreste riconoscerla e capire da soli di chi si tratta. I tratti somatici sono proprio quelli. Vi possiamo dare un altro aiuto, è un esperta di cucina e in particolar di dolci “fatti in casa”.

Stiamo parlando proprio di lei Benedetta Rossi di Fatto in casa da Benedetta.

Benedetta Rossi, è lei la bambina nella foto

Benedetta Rossi è una cuoca e influenzerà diventata famosa con il format Fatto in casa da Benedetta.

Ci ha insegnato a preparare torte di ogni genere e la mossa vincente del suo format sta nella velocità e nell’immediatezza con cui viene divulgata la ricetta e proprio questo metodo che rende le ricette di facile apprendimento la distingue dalle altre influencer di cucina.

Non solo Benedetta Parodi quindi porta lo scettro della cucina ma adesso la Rossi se la gioca con lei e con le altre e va a gonfie vele sia sul web che in TV.

Benedetta è originaria di Porto San Giorgio in provincia di Fermo e fin da piccola si è appassionata alla cucina ma forse non sapete che i suoi studi sono stati classici e dopo la maturità la giovane Benedetta si è iscritta all’Università Politecnica delle Marche e dopo aver conseguito il titolo si è specializzata in Produzione e Sanità degli organismi acquatici all’Università degli Studi di Camerino mentre nel frattempo iniziò a lavorare come aiuto cuoca intraprendendo finalmente quella che sarebbe stata la sua carriera fino ad oggi.

Nel luglio 1995, nel corso degli studi universitari, la sua famiglia aprì un agriturismo nella regione di origine, al quale avrebbe collaborato la stessa Benedetta. Nel 2001 ha poi iniziato a lavorare come imprenditrice agricola autonoma e producendo anche detergenti.

Insomma una carriera molto interessante la sua, piena di interessi e di curiosità. Lo avreste mai detto?