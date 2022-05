Chi è la bambina nella foto? Figlia dei più grandi personaggi dello spettacolo italiano

Non indovinereste mai chi è la bellissima bambina nella foto, eppure è la figlia di due dei più famosi personaggi dello spettacolo in Italia. Ecco di chi si tratta.

Avete riconosciuto questa bellissima bambina della foto? Non indovinereste mai chi è, eppure l’avrete vista moltissime volte, non solo è una grande attrice e un personaggio particolarmente in vista del panorama cinematografico italiana, ma è anche la figlia di due figure preponderanti del nostro Paese.

Nata nel 1968 adesso questa graziosa bambina è una donna stupenda di 54 anni, la sua fama è incredibile, ma lo era ancora prima di dimostrare il suo talento, proprio perché è la figlia di due cantanti e attori tra i più famosi del nostro Paese, se dallo sguardo ancora non l’avete riconosciuta allora è il momento di qualche indizio.

In compagnia della madre nello scatto successivo sarà difficile non capire di chi si tratta, ma ecco qualche dettaglio in più sulla bambina diventata una grande attrice. La sua carriera è iniziata tra la fine degli anni Ottanta e l’inizio degli anni Novanta, principalmente aveva deciso di darsi alla musica tentando la carriera di cantante e partecipando a importanti trasmissioni italiane, tra cui il Festivalbar e niente di meno che il contest canoro più famoso d’Italia, il Festival di Sanremo.

Forse quella di cantante non era la strada più giusta per lei, il suo talento doveva emergere in modo differente, così ha iniziato a muovere i primi passi come attrice prendendo parte a moltissimi film, fiction televisive e spettacoli teatrali. A oggi è uno dei volti più noti della televisione e di recente ha preso parte all’edizione 2020 del programma di successo Ballando con le Stelle, in onda su Rai 1, la stessa era in coppia con la ballerina danese Tinna Hoffman.

Per quanto questa bellissima bambina e straordinaria donna abbia dimostrato di avere talento da vendere, nel corso della sua vita ha dovuto scontrarsi con una realtà più grande di lei, spesso è stata oscurata dalla fama spropositata dei suoi genitori. Anche la sorella, inoltre, è un volto molto noto della televisione italiana, sia come attrice che come conduttrice di successo. Avete capito di chi si tratta?

Esatto! La bellissima bambina nella foto è Rosalinda Celentano

La piccola e dolcissima bambina nella foto è proprio lei, Rosalinda Celentano terza e ultima figlia della coppia Adriano Celentano e Claudia Mori, arrivata dopo la nascita di Rosita Celentano e Giacomo Celentano.

Come detto prima, la fama dei genitori ha spesso oscurato quella dei figli, Adriano e Claudia sono davvero due pilastri dello spettacolo del nostro Paese, conosciamo a memoria la loro meravigliosa storia d’amore, anche nei retroscena, i due si sono sposati nel 1964 e da allora non si sono mai lasciati.

Per quanto riguarda Rosalinda Celentano, la sua carriera è costellata da grandi soddisfazioni, è ricordata soprattutto per aver interpretato il ruolo di Satana nel film “La passione di Cristo” di Mel Gibson, nel 2002 ha ricevuto il Golden Globe per la migliore interpretazione nel film “Paz!”.

Spesso è stata al centro dell’attenzione pubblica anche per la sua vita privata, molto chiacchierata soprattutto per non aver mai nascosto il suo orientamento sessuale, Rosalinda Celentano ha sempre dichiarato di essere omosessuale e in passato ha avuto una importante relazione con l’attrice Simona Borioni che è finita nel 2014.