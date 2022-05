Disastro, Flavio Insinna fa perdere il montepremi al campione in carica all’Eredità. Il video

Un fatto che non era mai capitato prima, Flavio Insinna ha fatto un disastro e ha fatto perdere l’intero montepremi al campione in carica che ha dovuto abbandonare lo studio.

Quando si parla del programma televisivo di grande successo L’Eredità l’associazione con Flavio Insinna è automatica, il conduttore conduce ormai da anni la trasmissione a quiz ed è davvero apprezzato dal pubblico per il suo modo sempre fresco di adattarsi alle situazione, far sentire a proprio agio i concorrenti e creare un rapporto stretto con il pubblico che lo segue con passione da tanto tempo.

Quello che però forse non tutti si ricordano è che proprio Flavio Insinna ha fatto perdere uno dei campioni in carica, un accadimento davvero senza precedenti che ha lasciato il pubblico, e non solo, spiazzati.

In quella occasione è capitato qualcosa che ha lasciato il pubblico con gli occhi sgranati sia in studio sia a casa e quello ancora peggio è che il campione in carica è stato costretto ad abbandonare il programma.

Flavio Insinna e quel pasticcio costato caro al campione

Flavio Insinna, come detto prima, conduce ormai da molti anni il programma l’Eredità, ha preso il testimone che prima era di Carlo Conti e ancora prima dell’amatissimo e compianto Fabrizio Frizzi, il suo compito di stare al passo con questi due giganti della televisione non è stato facile, ma Flavio è riuscito nell’impresa, diventando il volto indiscusso del programma.

Lavorando duramente e senza sosta è possibile che non tutto vada sempre come ci si aspetta, ed è stato proprio questo il caso, quando Flavio Insinna ha fatto perdere non un concorrente qualsiasi, ma un campione in carica, un concorrente che aveva dato prova di grande intelligenza e una profondissima preparazione culturale, il tutto per una gaffe del conduttore. Una situazione davvero incredibile che ha raggelato l’intero studio stupefatto e ammutolito per la situazione.

Concorrente costretto ad abbandonare L’Eredità

Una situazione che ha del paradossale, il povero concorrente che si è ritrovato nell’incresciosa situazione era proprio il campione Guido, un uomo di grande cultura e preparazione che, per errore, è stato gabbato proprio dal padrone di casa Flavio Insinna.

In quella sfortunata occasione è capitato che durante una domanda il concorrente doveva rispondere quale fosse tra le risposte l’aggettivo italiano usato per definire una situazione paradossale. Tra le parole ovviamente c’era quella corretta, ovvero kafkiana, ma insieme a quella c’erano altre parole tra cui proprio proustiano e qui c’è stato il terribile problema che ha costretto il campione ad abbandonare il programma per colpa di Flavio.

Proprio Insinna si è focalizzato su quest’ultima parola chiedendo al povero concorrente, campione in carica, di simulare la faccia di un “proustiano” proprio quando era il suo turno di giocare.

Guido sapeva esattamente la risposta corretta, peccato che nel rispondere alla richiesta del conduttore di fare questa piccola gag abbia consumato tutto il suo tempo a disposizione per dare la risposta giusta, che era kafkiano, di conseguenza ormai il tempo era passato e la risposta non è più stata accettata.

Il video mostra il momento dell’impiccio che ha fatto perdere a Guido quei 10 secondi fatidici in cui avrebbe potuto dare la risposta giusta e continuare la sua corsa, quando invece è stato eliminato. Il povero Guido non si sia ribellato a quanto appena accaduto, però un altro fatto ha lasciato il pubblico ammutolito, nonostante la colpa della perdita di tempo fosse di Flavio, il conduttore non si è scusato con il campione ed è andato avanti come se nulla fosse.