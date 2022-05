Sapete com’è la casa Paolo Bonolis? Sembra una reggia da restare senza fiato

Avete mai visto la casa di Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli? È veramente un incanto, resterete di stucco nel guardarla.

Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli sono insieme dal 1997. I due si sono conosciuti nel mondo della televisione e in un primo momento erano colleghi, poi si sono innamorati e dopo un periodo di fidanzamento sono convolati a nozze nel 2002. La coppia ha avuto tre splendidi figli: Silvia, Davide e Adele. Prima di incontrare Sonia, Bonolis è stato sposato con la psicologa statunitense Diane Zoeller, con la quale ha avuto due figli, Stefano e Martina.

Possiamo dire che Paolo Bonolis ha davvero fatto la storia della televisione nel nostro Paese cambiando proprio il concetto di come fare questo lavoro portando novità arricchendo i contenuti del palinsesto Tv. Tutti ci ricordiamo da dove è partito Paolo, dall’iconico programma televisivo pomeridiano per bambini Bim, Bum, Bam , un passaggio fondamentale nel suo percorso che, forse, lo ha proprio aiutato a restare un eterno Peter Pan.

Non a caso sua la gentile idea del format Chi ha incastrato Peter pan, ma non solo quello, infatti tra i suoi grandi progetti ci sono Avanti un altro, Ciao Darwin, è stato conduttore del Festival di Sanremo nell’edizione del 2010 e di Striscia la notizia, insomma, la carriera di Paolo è davvero incredibile. Un altro programma che lo ha visto spiccare è nato da un altro grande genio della televisione, Corrado, che lo mise al comando del gioco preserale Tira e Molla al fianco di Ela Weber e proprio in quell’occasione ha incontrato il suo inseparabile amico e collega, Luca Laurenti.